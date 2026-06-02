Казахстанцев предупредили о грозах, ливнях и пожарной опасности

На 3 июня в большинстве регионов Казахстана объявлены штормовые предупреждения, передает Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

По данным синоптиков, в ряде областей ожидаются грозы, сильные дожди, град, шквалистый ветер и пыльные бури, а в южных и восточных регионах температура воздуха местами повысится до +38 градусов. Одновременно в нескольких областях сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность.

По прогнозу синоптиков, 3 июня сложные погодные условия ожидаются сразу в нескольких регионах страны.

В Туркестанской области ночью, а также утром и днем в горных и предгорных районах прогнозируются кратковременные дожди и грозы. Скорость северо-западного ветра местами достигнет 15–20 м/с. Аналогичные погодные условия ожидаются и в Шымкенте.

В области Жетысу в горных районах пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Днем на востоке и западе региона ожидается усиление ветра до 15–20 м/с. Температура воздуха может достигнуть +35…+38 градусов. На большей части области сохраняется высокая, а местами чрезвычайная пожарная опасность.

В Атырауской области ночью ожидаются дожди и грозы, на востоке региона возможны сильные осадки, град и шквал. Днем дождливая погода сохранится на севере, востоке и юге области.

В Мангистауской области синоптики прогнозируют дожди, грозы и град. Порывы ветра местами достигнут 23 м/с. В центральной части региона сохраняется высокая пожарная опасность.

Неблагоприятные погодные условия ожидаются и в Актюбинской области. Здесь прогнозируются грозы, сильные дожди, град и шквалы. Скорость ветра местами может достигать 25 м/с. В ряде районов сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Восточно-Казахстанской области до 6 июня включительно ожидается сильная жара с дневной температурой +30…+35 градусов. 3 июня на севере и востоке региона возможны небольшие дожди и грозы.

В Алматинской области ночью в горных и предгорных районах, а днем на севере, юге и в горной местности ожидаются дожди и грозы. В отдельных районах прогнозируются сильные осадки и усиление ветра до 25 м/с. На севере области температура воздуха достигнет +36 градусов. Высокая и чрезвычайная пожарная опасность сохраняется в северной части региона.

В Алматы днем ожидаются дождь и гроза, порывы ветра составят 15–18 м/с. В горных районах Иле-Алатау прогнозируются сильные дожди и грозы.

До 6 июня сильная жара до +35 градусов также сохранится в области Абай. Помимо этого, в регионе ожидаются грозы и усиление ветра до 20 м/с. На отдельных территориях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Дожди и грозы 3 июня прогнозируются также в Костанайской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Северо-Казахстанской областях, а также в области Улытау. В ряде районов возможны град, шквалы и усиление ветра до 23 м/с.

В Кызылординской области синоптики предупреждают о грозах, шквалистом ветре и пыльных бурях. На большей части региона сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Павлодарской области высокой остается пожарная опасность на западе, юге и востоке региона.

В Акмолинской области ожидается усиление ветра до 15–20 м/с, а на востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Жамбылской области на севере, юге, востоке и в горных районах пройдут кратковременные дожди и грозы. Порывы ветра местами достигнут 23 м/с. В ряде районов региона сохраняется высокая пожарная опасность.

Синоптики рекомендуют жителям соблюдать меры безопасности в условиях сильного ветра, гроз и жары, а также воздержаться от разведения огня на территориях с высоким риском возникновения природных пожаров.