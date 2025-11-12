Алматинцев напугал странный гул

Жители города сообщили в соцсетях, что громкий звук был слышен около 17:40 в Жетысуском, Алатауском, Наурызбайском и Ауэзовском районах. Многие предположили, что это может быть связано со сбросом воздуха на одной из ТЭЦ.

В Департаменте по чрезвычайным ситуациям Алматы пояснили, что причиной шума стала плановая промывка трубопровода от сажи на ТЭЦ-1.

В ведомстве подчеркнули, что угрозы для населения нет, а ситуация находится под контролем.

Отметим, что подобный гул уже наблюдался в прошлом году при проведении аналогичных работ.