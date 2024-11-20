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    21:09, 19 Ноябрь 2024 | GMT +5

    Алматинские доноры сдали около 13 тысяч литров крови с начала года

    С начала года жители Алматы добровольно сдали 13 тысяч литров крови, передает корреспондент агентства Kazinform.

    донор
    Фото: Минздрав РК

    Директор городского центра крови Алматы Жандос Надиров отметил, что в мировой практике существует единый стандарт развития донорства крови и ее компонентов. Благодаря неравнодушным жителям мегаполиса в центре крови было заготовлено около 13 тысяч литров крови. Кроме того, сотрудники центра посетили более 50 организаций, где также были приняты донорские сдачи.

    — Донорами могут стать граждане старше 18 лет, прошедшие специальное медицинское обследование и не имеющие противопоказаний для сдачи крови. После сдачи крови донор получает денежный эквивалент, который компенсирует затраты на объем крови и энергетические расходы организма, — сообщил директор городского центра крови Алматы Жандос Надиров.

    Следует отметить, что Городской центр крови Алматы обеспечивает поставки крови в 27 государственных больниц мегаполиса, а также в другие клиники и военно-медицинские учреждения.

    Ранее заведующий отделением донорского сбора Городского центра крови Нурдаулет Абдикадыров в интервью журналисту казахской редакции агентства Kazinform сообщил, что в 2020 году кровь сдали 18 тысяч человек, в 2021 году — 19 тысяч, а в 2023 году — уже 20,5 тысяч человек.

    Кто может стать донором в Казахстане, можно почитать по ссылке.

    Теги:
    Здравоохранение Донорство Медина Больницы Общество Алматы
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
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