Алматинские доноры сдали около 13 тысяч литров крови с начала года

Директор городского центра крови Алматы Жандос Надиров отметил, что в мировой практике существует единый стандарт развития донорства крови и ее компонентов. Благодаря неравнодушным жителям мегаполиса в центре крови было заготовлено около 13 тысяч литров крови. Кроме того, сотрудники центра посетили более 50 организаций, где также были приняты донорские сдачи.

— Донорами могут стать граждане старше 18 лет, прошедшие специальное медицинское обследование и не имеющие противопоказаний для сдачи крови. После сдачи крови донор получает денежный эквивалент, который компенсирует затраты на объем крови и энергетические расходы организма, — сообщил директор городского центра крови Алматы Жандос Надиров.

Следует отметить, что Городской центр крови Алматы обеспечивает поставки крови в 27 государственных больниц мегаполиса, а также в другие клиники и военно-медицинские учреждения.

Ранее заведующий отделением донорского сбора Городского центра крови Нурдаулет Абдикадыров в интервью журналисту казахской редакции агентства Kazinform сообщил, что в 2020 году кровь сдали 18 тысяч человек, в 2021 году — 19 тысяч, а в 2023 году — уже 20,5 тысяч человек.

Кто может стать донором в Казахстане, можно почитать по ссылке.