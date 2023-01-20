Кто может стать донором в Казахстане

20 Января 2023, 23:00

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Директор городского центра крови управления общественного здравоохранения Алматы Жандос Надиров на брифинге в региональной службе коммуникаций сообщил, что на сегодня в мировой практике принят единый стандарт развития донорства крови и ее компонентов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В переводе с латинского языка слово «донор» означает даритель, то есть дарить что-то безвозмездно. С целью популяризации донорства крови ВОЗ в 2005 году утвержден Всемирный день донора крови - 14 июня. В этот день во всех странах мира чествуют доноров крови. До сих пор в мире не существует аналогов и заменителей донорской крови и ее компонентов, поэтому источником донорской крови и ее компонентов является человек», - сказал Жандос Надиров.

Донорство крови делится по видам. В Казахстане есть следующие виды донорства:

- Донорство цельной крови объемом 450 мл.

- Донорство плазмы объемом 400-600 мл, аппаратным методом.

Вид и объем донации устанавливает врач центра крови не по желанию донора, а исходя из потребности больниц, состояния банка крови и физических возможностей донора.

Самые востребованные группы крови по статистике - первая и вторая группы крови с положительным резус фактором. Самые редкие группы крови - это все группы крови с отрицательным резус фактором.

«За период пандемии 2020-2021 годы отмечалось снижение донорства на 10%, за счет отказа от плановой медицинской помощи в медицинских организациях и их перепрофилировании в ковидные стационары. В 2022 году ситуация изменилась в обратном направлении, отмечается рост потребления компонентов крови на 10%, в связи с чем возник прирост донорства на те же самые 10%», - отметил спикер.

По статистическим данным Городского центра крови Алматы, за 2021 год количество донаций крови и ее компонентов составило 16 961, за 2022 год количество донаций составило 18 516. В процентном соотношении прирост составил на 8 - 9%.

Директор центра крови рассказал о требованиях к донорам в РК:

Донором может быть любой гражданин от 18 лет и старше, на момент обращения для участия в донорстве быть физически здоровым, с отсутствием тяжелых хронических заболеваний. Однако даже при этом, если человек придет неподготовленным, его могут отстранить от участия в донорстве, например, из-за отсутствия документов, удостоверяющих личность. Для участия в донорстве необходима минимальная подготовка.

Среди требований также: масса тела от 50 кг. Для девушек и женщин после окончания женского цикла должно пройти не менее пять дней. Беременность - это временный медицинский отвод, кормление грудным молоком тоже является временным медицинским отводом, сроком на один год.

«Работа в ночную смену тоже является временным медицинским отводом до момента пока он не выспится. При приеме лекарственных средств назначается медицинский отвод от 3 до 14 суток, в зависимости от принимаемого лекарственного препарата. После приема алкоголя кровь запрещено сдавать в течении 72 часов», - заметил Жандос Надиров.

При приеме жирной пищи временный медицинский отвод на 4-6 часов, допускается перед донацией употребление черного чая, кофе с сахаром или без сахара, воды и легкого сухого печенья, молочные и жирные продукты перед донацией лучше не употреблять.

При наличии татуажа, пирсинга, нанесения татуировок и после посещения стоматолога назначается временный медицинский отвод на шесть месяцев от даты нанесения, после манипуляций.

К абсолютным противопоказаниям с пожизненным отводом от донорства относятся: ВИЧ-инфекция, вирусные гепатиты В и С, паразитарные заболевания, инфекции передающиеся половым путем, туберкулез, гормональные заболевания, сердечно-сосудистые заболевания, онкозаболевания, удаления органов, инвалидность и другие.

Фото: РСК Алматы