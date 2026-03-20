    22:39, 19 Март 2026 | GMT +5

    Алматинские борцы стали победителями чемпионата Казахстана U23

    Шесть медалей завоевали представители вольной борьбы на чемпионате Казахстана U23, который проходил в Таразе, передает агентство Kazinform.

    Фото: акимат Алматы

    Как сообщили в управлении спорта города, по итогам соревнований первое место в весовой категории до 79 кг занял Ерхан Абил. Серебряные медали завоевали Ильмар Азуллаев (65 кг), Егор Анчугин (74 кг) и Нурсултан Абдихалык (92 кг). Бронзовыми призерами стали Жанкожа Абилтаев и Шерхан Абил, выступавшие в весовой категории до 70 кг.

    По итогам турнира сборная Алматы заняла первое место в общекомандном зачете.

    Отметим, что на этом турнире чемпион мира по вольной борьбе Ризабек Айтмухан уверенно одержал победу, выступив в новой для себя весовой категории — до 125 кг.

    Недавно Ризабек Айтмухан также завоевал бронзовую медаль на турнире в Албании. 

    Ранее Еркебулан Кешубаев озвучил задачи на посту старшего тренера сборной РК по борьбе U23. 

    Еламан Турысбеков
