Еркебулан Кешубаев озвучил задачи на посту старшего тренера сборной РК по борьбе U23

В последние годы этот вектор во многом формировался в том числе благодаря тренерскому штабу Еркебулана Кешубаева, куда входил Эдуард Базров — один из ключевых специалистов, внесший значительный вклад в становление молодых борцов и выстраивание преемственности между возрастными сборными. Новый наставник сборной страны U23 намерен сохранить лучшие наработки предыдущих лет и придать команде дополнительный импульс в подготовке к международным стартам. Об этом Кешубаев рассказал корреспонденту Kazinform.

— Поздравляем с назначением. Какие эмоции Вы испытали, когда узнали, что Вам доверили пост главного тренера сборной U-23?

— Спасибо большое. В первую очередь, это чувство огромной ответственности. Для меня большая честь работать со сборной Казахстана, ведь именно этот возраст — ключевой этап на пути к самым престижным пьедесталам почета. Мы будем в тесном контакте со взрослой национальной командой. Есть мотивация и большое желание оправдать доверие.

— Как бы Вы охарактеризовали нынешний уровень сборной Казахстана U-23?

— У нас очень талантливая молодежь. Многие ребята уже имеют опыт выступлений на международной арене, есть призеры и победители азиатских и мировых первенств. Но при этом мы понимаем, что потенциал еще не раскрыт полностью. Системная работа, выстроенная нами совместно с Эдуардом Базровым в последние годы, заложила прочный фундамент для подготовки перспективных борцов и обеспечила преемственность между юниорскими и молодежными сборными.

— Какие приоритетные задачи Вы ставите перед командой на ближайший сезон?

— Главная задача — стабильные результаты на крупных стартах: чемпионатах Азии и мира среди U-23. Ребята будут работать над физической готовностью, тактической гибкостью и психологической устойчивостью. Важно не просто выигрывать, а формировать бойцов, готовых к переходу на самый высокий уровень.

— Планируются ли изменения в тренировочном процессе или подходе к подготовке спортсменов?

— Да, определенные корректировки будут. Мы хотим сделать упор на современную методику подготовки, анализ поединков, индивидуальный подход к каждому спортсмену. Борьба постоянно развивается, и мы должны идти в ногу со временем.

— Насколько важна для Вас преемственность между сборными U-20, U-23 и национальной командой?

— Это один из ключевых моментов. Я считаю, что система должна быть единой. Мы будем тесно взаимодействовать с тренерами младших возрастов и взрослой сборной, чтобы переход спортсменов был максимально плавным и эффективным.

— Какими качествами, на Ваш взгляд, должен обладать борец, чтобы закрепиться на международном уровне?

— Помимо физической силы и техники, очень важны дисциплина, характер и умение работать над собой. Международный уровень — это всегда давление, высокая конкуренция. Здесь побеждают те, кто умеет терпеть, анализировать ошибки и постоянно расти. Нужно верить в себя и не бояться тяжелой работы. Ничто не приходит сразу. Если есть цель и желание — обязательно появится результат. А мы, со своей стороны, готовы поддерживать и развивать каждого перспективного спортсмена. Наш тренерский штаб будет готовить команду с бойцовским характером, дисциплиной и жаждой побед. От ребят ожидаем борьбы за каждый сантиметр ковра и с уважением представлять Казахстан на международной арене.