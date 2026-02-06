Алматы внедряет «умное ЖКХ»: что известно
В Алматы продолжаются работы по оцифровке жилищно-коммунального хозяйства, передает агентство Kazinform.
Как сообщил заместитель руководителя управления цифровизации Мейрам Дюсюков на брифинге региональной службы коммуникаций, в городе реализуются проекты по цифровизации тепловых сетей, внедрению SCADA-систем и IoT-устройств учета. В перспективе это обеспечит интеграцию отрасли ЖКХ в единый цифровой двойник Алматы.
Среди уже реализованных решений:
- проект «Цифровые теплосети» на базе АлТС;
- платформа управления электрическими сетями SCADA;
- предоставление государственных услуг через геопортал iAlma;
- централизованный финансовый учет через Единый расчетный центр АЛСЕКО;
- проект инвентаризации и оцифровки инженерных сетей.
По словам спикера, в 2026–2027 годах запланирован масштабный переход на современные технологии. Ключевая задача — поэтапная замена приборов учета на коммунальных сетях на IoT-устройства, что позволит автоматизировать сбор данных и повысить прозрачность расчетов.
Кроме того, планируется довести долю объектов, оснащенных системами SCADA и EMS, до 60%, также провести модернизацию контрольных приборов с переходом на «умные» устройства, обеспечить 50% оцифровки коммуникаций и достичь 20% доли цифровых IoT-приборов учета на магистральных сетях.
Мейрам Дюсюков отметил, что эти меры позволят повысить управляемость коммунальной инфраструктуры, сократить потери ресурсов и оперативно реагировать на аварийные ситуации.
Ранее сообщалось, что в Алматы начали переход к «умной» системе теплоснабжения. С началом отопительного сезона 2025–2026 годов внедряется цифровая система мониторинга тепловых сетей, которая в режиме реального времени отслеживает давление и температуру, что позволяет оперативно реагировать на сбои.
Также отметим, что казахстанские разработчики расширяют линейку «умных» счетчиков и запускают производство дронов.