Алматы внедряет «умное ЖКХ»: что известно

Как сообщил заместитель руководителя управления цифровизации Мейрам Дюсюков на брифинге региональной службы коммуникаций, в городе реализуются проекты по цифровизации тепловых сетей, внедрению SCADA-систем и IoT-устройств учета. В перспективе это обеспечит интеграцию отрасли ЖКХ в единый цифровой двойник Алматы.

Среди уже реализованных решений:

проект «Цифровые теплосети» на базе АлТС;

платформа управления электрическими сетями SCADA;

предоставление государственных услуг через геопортал iAlma;

централизованный финансовый учет через Единый расчетный центр АЛСЕКО;

проект инвентаризации и оцифровки инженерных сетей.

По словам спикера, в 2026–2027 годах запланирован масштабный переход на современные технологии. Ключевая задача — поэтапная замена приборов учета на коммунальных сетях на IoT-устройства, что позволит автоматизировать сбор данных и повысить прозрачность расчетов.

Кроме того, планируется довести долю объектов, оснащенных системами SCADA и EMS, до 60%, также провести модернизацию контрольных приборов с переходом на «умные» устройства, обеспечить 50% оцифровки коммуникаций и достичь 20% доли цифровых IoT-приборов учета на магистральных сетях.

Мейрам Дюсюков отметил, что эти меры позволят повысить управляемость коммунальной инфраструктуры, сократить потери ресурсов и оперативно реагировать на аварийные ситуации.

Ранее сообщалось, что в Алматы начали переход к «умной» системе теплоснабжения. С началом отопительного сезона 2025–2026 годов внедряется цифровая система мониторинга тепловых сетей, которая в режиме реального времени отслеживает давление и температуру, что позволяет оперативно реагировать на сбои.

Также отметим, что казахстанские разработчики расширяют линейку «умных» счетчиков и запускают производство дронов.