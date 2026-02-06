РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:32, 06 Февраль 2026 | GMT +5

    Алматы внедряет «умное ЖКХ»: что известно

    В Алматы продолжаются работы по оцифровке жилищно-коммунального хозяйства, передает агентство Kazinform.

    цифровизация, интернет, умное ЖКХ
    Фото: freepik.com

    Как сообщил заместитель руководителя управления цифровизации Мейрам Дюсюков на брифинге региональной службы коммуникаций, в городе реализуются проекты по цифровизации тепловых сетей, внедрению SCADA-систем и IoT-устройств учета. В перспективе это обеспечит интеграцию отрасли ЖКХ в единый цифровой двойник Алматы.

    Среди уже реализованных решений:

    • проект «Цифровые теплосети» на базе АлТС;
    • платформа управления электрическими сетями SCADA;
    • предоставление государственных услуг через геопортал iAlma;
    • централизованный финансовый учет через Единый расчетный центр АЛСЕКО;
    • проект инвентаризации и оцифровки инженерных сетей.

    По словам спикера, в 2026–2027 годах запланирован масштабный переход на современные технологии. Ключевая задача — поэтапная замена приборов учета на коммунальных сетях на IoT-устройства, что позволит автоматизировать сбор данных и повысить прозрачность расчетов.

    Кроме того, планируется довести долю объектов, оснащенных системами SCADA и EMS, до 60%, также провести модернизацию контрольных приборов с переходом на «умные» устройства, обеспечить 50% оцифровки коммуникаций и достичь 20% доли цифровых IoT-приборов учета на магистральных сетях.

    Мейрам Дюсюков отметил, что эти меры позволят повысить управляемость коммунальной инфраструктуры, сократить потери ресурсов и оперативно реагировать на аварийные ситуации.

    Ранее сообщалось, что в Алматы начали переход к «умной» системе теплоснабжения. С началом отопительного сезона 2025–2026 годов внедряется цифровая система мониторинга тепловых сетей, которая в режиме реального времени отслеживает давление и температуру, что позволяет оперативно реагировать на сбои.

    Также отметим, что казахстанские разработчики расширяют линейку «умных» счетчиков и запускают производство дронов.

    Теги:
    Регионы Казахстана Алматы ЖКХ Цифровизация
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Сейчас читают