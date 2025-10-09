В Алматы начали переход к «умной» системе теплоснабжения

Работы охватили Турксибский, Медеуский, Алатауский и Жетысуский районы. В рамках «Дорожной карты развития города Алматы» проведена замена устаревшего оборудования, модернизация систем управления, установка новых насосов, деаэраторов, аккумуляторных баков и строительство современных зданий котельных.

Как сообщил руководитель энергетики и водоснабжения Нурбакыт Серикбай, в 2026 году планируется реконструкция еще 20 котельных ТОО «Алматытеплокоммунэнерго», а к 2030 году модернизация коснется 61 объекта. Это повысит энергоэффективность, надежность и экологическую устойчивость системы теплоснабжения мегаполиса.

Кроме того, с началом отопительного сезона 2025–2026 годов в Алматы внедряется цифровая система мониторинга тепловых сетей. Она позволяет в режиме реального времени отслеживать давление и температуру, что дает возможность оперативно реагировать на сбои.

– Мы переходим от реагирования на аварии – к их предотвращению. Система будет фиксировать изменения температуры, давления и расхода теплоносителя, передавая данные в диспетчерский центр. Это позволит устранять неисправности до того, как жители их почувствуют, – отметил Нурбакыт Серикбай на брифинге РСК.

Этот отопительный сезон станет переходным к «умной системе ЖКХ», где инженерные сети будут объединены в единую цифровую платформу.

Напомним, Президент в своем Послании народу Казахстана отметил, что необходимо масштабировать концепцию «Умных городов» во всех регионах.