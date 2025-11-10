РУ
телерадиокомплекс президента РК
    03:57, 10 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Алматы создаст «цифрового двойника» при поддержке Китая

    Алматы готовится к созданию собственного «цифрового двойника» — виртуальной модели города по примеру таких мегаполисов, как Сингапур и Шанхай, передает агентство Kazinform.

    Алматы создаст «цифрового двойника» при поддержке Китая
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Идея разработки цифрового двойника впервые была озвучена еще в 2021 году при акиме Бакытжане Сагинтаеве. Позже инициативу поддержал его преемник Ерболат Досаев, уточнив, что проект станет ключевым шагом в цифровой трансформации города.  Несмотря на неоднократные переносы сроков, работа над проектом продолжается — завершить его планируется к концу 2026 года. 

    Как сообщили в управлении цифровизации Алматы в ответ на запрос редакции, по созданию цифрового двойника мегаполиса уже начаты конкретные шаги. В настоящее время разрабатывается техническое задание по пилотному проекту, который планируется реализовать совместно с компанией из китайского города Шэньчжэнь.

    — Финансирование проекта планируется за счет грантовых средств Агентства международного сотрудничества Китая (China International Development Cooperation Agency), — уточнили в ведомстве.

    Конкурс на разработку проекта будет объявлен в 2026 году — после завершения пилотной фазы.

    — Это решение будет принято после того, как в техническом задании будут окончательно определены функции и задачи проекта, проведена оценка бюджета и графика реализации, — говорится в ответе ведомства.

    Как будет использоваться цифровой двойник

    Проект реализуют поэтапно: на первом этапе, в 2026 году, он охватит сферы жилищно-коммунального хозяйства и транспорта, а уже с 2027 года — и другие отрасли.

    Главное требование к системе — возможность оперативного управления городом в режиме реального времени: от анализа транспортных потоков и прогнозирования развития до реагирования на чрезвычайные ситуации.

    — Одним из условий реализации проекта является полная инвентаризация и цифровизация всей городской инфраструктуры и инженерных сетей к 2026 году. Согласно международному опыту, завершение подобного проекта для мегаполиса занимает от трех до пяти лет, — отметили в управлении.

    Ранее глава управления цифровизации Алматы Олжас Жанабек в интервью Kazinform пояснял, что «цифровой двойник» города будет состоять из трех уровней. 

    • Первый — инфраструктурный, охватывающий инженерные сети и городскую инфраструктуру.
    • Второй — градостроительный, направленный на функциональное зонирование, моделирование и оптимизацию застройки, а также управление транспортными потоками.
    • Третий — природно-климатический, учитывающий природные факторы, влияющие на развитие города, включая качество воздуха.
