Алматы создаст «цифрового двойника» при поддержке Китая

Идея разработки цифрового двойника впервые была озвучена еще в 2021 году при акиме Бакытжане Сагинтаеве. Позже инициативу поддержал его преемник Ерболат Досаев, уточнив, что проект станет ключевым шагом в цифровой трансформации города. Несмотря на неоднократные переносы сроков, работа над проектом продолжается — завершить его планируется к концу 2026 года.

Как сообщили в управлении цифровизации Алматы в ответ на запрос редакции, по созданию цифрового двойника мегаполиса уже начаты конкретные шаги. В настоящее время разрабатывается техническое задание по пилотному проекту, который планируется реализовать совместно с компанией из китайского города Шэньчжэнь.

— Финансирование проекта планируется за счет грантовых средств Агентства международного сотрудничества Китая (China International Development Cooperation Agency), — уточнили в ведомстве.

Конкурс на разработку проекта будет объявлен в 2026 году — после завершения пилотной фазы.

— Это решение будет принято после того, как в техническом задании будут окончательно определены функции и задачи проекта, проведена оценка бюджета и графика реализации, — говорится в ответе ведомства.

Как будет использоваться цифровой двойник

Проект реализуют поэтапно: на первом этапе, в 2026 году, он охватит сферы жилищно-коммунального хозяйства и транспорта, а уже с 2027 года — и другие отрасли.

Главное требование к системе — возможность оперативного управления городом в режиме реального времени: от анализа транспортных потоков и прогнозирования развития до реагирования на чрезвычайные ситуации.

— Одним из условий реализации проекта является полная инвентаризация и цифровизация всей городской инфраструктуры и инженерных сетей к 2026 году. Согласно международному опыту, завершение подобного проекта для мегаполиса занимает от трех до пяти лет, — отметили в управлении.

Ранее глава управления цифровизации Алматы Олжас Жанабек в интервью Kazinform пояснял, что «цифровой двойник» города будет состоять из трех уровней.