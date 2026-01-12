Алматы без снега: чего ждать от погоды до конца зимы

Зима в мегаполисе в этом году выдалась относительно теплой: горожане встретили Новый год без снега. В связи с этим многих интересует, стоит ли ожидать снегопадов до конца февраля и почувствуют ли алматинцы настоящую зиму. За разъяснениями редакция обратилась к синоптикам.

Прогноз на 12–31 января

По данным «Казгидромета», в период с 12 по 31 января погодные условия в Алматы будут неустойчивыми — с колебаниями температуры и осадками.

12 января — переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 2–7 м/с. Температура воздуха днем +7…+9°С.

13 января — переменная облачность, ночью осадки в виде дождя и снега. Ночью и утром туман, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 5–10 м/с. Температура ночью 0…–2°С, днем +5…+7°С.

14 января — переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3–8 м/с. Температура ночью –1…–3°С, днем +3…+5°С.

15 января — переменная облачность, днем снег. Ветер северо-восточный, восточный 3–8 м/с, порывы до 12 м/с. Температура ночью –3…–5°С, днем –1…–3°С.

16 января — переменная облачность, временами снег. Ветер северо-восточный, восточный 3–8 м/с, порывы до 12 м/с. Температура воздуха с дальнейшим понижением.

17 января — переменная облачность, небольшой снег. Ветер восточный 3–8 м/с, порывы до 12 м/с. Температура ночью –15…–17°С, днем –5…–7°С.

18 января — переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7–12 м/с. Температура ночью –15…–17°С, днем –4…–6°С.

19–20 января — переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 5–10 м/с. Температура ночью –10…–12°С, днем –3…–5°С.

21–31 января — в первой половине периода ожидается снег. Температура воздуха ночью будет колебаться от –10…–15°С до –15…–20°С, днем — от –3…–8°С до –2…+3°С.

Прогноз на февраль 2026 года

Средняя температура воздуха в феврале ожидается на уровне –1,4°С, что выше климатической нормы на 1 градус (норма: –2,4°С).

В первой декаде прогнозируются колебания температуры ночью от 0…–5°С до –5…–10°С, днем — от +2…+7°С до –1…–6°С.

Во второй декаде ожидается повышение температуры ночью от –5…–10°С до –3…+2°С, днем — от –1…–6°С до +1…+6°С, с последующим понижением до –10…–15°С ночью и –1…–6°С днем. В конце декады вновь прогнозируется потепление.

В третьей декаде февраля синоптики ожидают дальнейшее повышение температуры: ночью до 0…+5°С, днем — до +7…+12°С.

Количество осадков за месяц прогнозируется около климатической нормы (43 мм). Дожди и снег ожидаются во второй половине первой и в конце третьей декад. Снег и метель возможны в начале и середине второй декады, гололед — в середине и конце первой декады. Туман вероятен в начале и в конце первой, а также часто во второй декадах. Скорость ветра составит 2–7 м/с, с порывами до 12 м/с в отдельные периоды.

В «Казгидромете» напомнили, что месячный прогноз носит консультативный характер и может корректироваться по мере изменения синоптической обстановки.

Ранее синоптики объявили штормовое предупреждение по всему Казахстану.