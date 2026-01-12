РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:15, 12 Январь 2026 | GMT +5

    Алматы без снега: чего ждать от погоды до конца зимы

    В РГП «Казгидромет» представили консультативный прогноз погоды по Алматы на январь и февраль, передает агентство Kazinform.

    Алматы, город. горы, зима
    Фото: акимат Алматы

    Зима в мегаполисе в этом году выдалась относительно теплой: горожане встретили Новый год без снега. В связи с этим многих интересует, стоит ли ожидать снегопадов до конца февраля и почувствуют ли алматинцы настоящую зиму. За разъяснениями редакция обратилась к синоптикам.

    Прогноз на 12–31 января

    По данным «Казгидромета», в период с 12 по 31 января погодные условия в Алматы будут неустойчивыми — с колебаниями температуры и осадками.

    12 января — переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 2–7 м/с. Температура воздуха днем +7…+9°С.
    13 января — переменная облачность, ночью осадки в виде дождя и снега. Ночью и утром туман, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 5–10 м/с. Температура ночью 0…–2°С, днем +5…+7°С.
    14 января — переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3–8 м/с. Температура ночью –1…–3°С, днем +3…+5°С.
    15 января — переменная облачность, днем снег. Ветер северо-восточный, восточный 3–8 м/с, порывы до 12 м/с. Температура ночью –3…–5°С, днем –1…–3°С.
    16 января — переменная облачность, временами снег. Ветер северо-восточный, восточный 3–8 м/с, порывы до 12 м/с. Температура воздуха с дальнейшим понижением.
    17 января — переменная облачность, небольшой снег. Ветер восточный 3–8 м/с, порывы до 12 м/с. Температура ночью –15…–17°С, днем –5…–7°С.
    18 января — переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7–12 м/с. Температура ночью –15…–17°С, днем –4…–6°С.
    19–20 января — переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 5–10 м/с. Температура ночью –10…–12°С, днем –3…–5°С.
    21–31 января — в первой половине периода ожидается снег. Температура воздуха ночью будет колебаться от –10…–15°С до –15…–20°С, днем — от –3…–8°С до –2…+3°С.

    Прогноз на февраль 2026 года

    Средняя температура воздуха в феврале ожидается на уровне –1,4°С, что выше климатической нормы на 1 градус (норма: –2,4°С).

    В первой декаде прогнозируются колебания температуры ночью от 0…–5°С до –5…–10°С, днем — от +2…+7°С до –1…–6°С.

    Во второй декаде ожидается повышение температуры ночью от –5…–10°С до –3…+2°С, днем — от –1…–6°С до +1…+6°С, с последующим понижением до –10…–15°С ночью и –1…–6°С днем. В конце декады вновь прогнозируется потепление.

    В третьей декаде февраля синоптики ожидают дальнейшее повышение температуры: ночью до 0…+5°С, днем — до +7…+12°С.

    Количество осадков за месяц прогнозируется около климатической нормы (43 мм). Дожди и снег ожидаются во второй половине первой и в конце третьей декад. Снег и метель возможны в начале и середине второй декады, гололед — в середине и конце первой декады. Туман вероятен в начале и в конце первой, а также часто во второй декадах. Скорость ветра составит 2–7 м/с, с порывами до 12 м/с в отдельные периоды.

    В «Казгидромете» напомнили, что месячный прогноз носит консультативный характер и может корректироваться по мере изменения синоптической обстановки.

    Ранее синоптики объявили штормовое предупреждение по всему Казахстану.

    Теги:
    Погода Алматы Осадки Казгидромет Снег Алматы Зима
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Сейчас читают