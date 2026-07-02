Аллея Конституции появилась в Астане

По проспекту Мангилик ел в Астане открылась новая аллея, передает агентство Kazinform со ссылкой на Конституционный Суд.

В день вступления в силу Конституции Республики Казахстан в столице по проспекту Мангилик ел рядом с Государственным архивом Президента Республики Казахстан и Конституционным Судом Республики Казахстан открылась новая аллея.

Для Астаны создание новых общественных пространств стало доброй традицией, однако эта аллея примечательна своим особым символизмом.

Конституция — это не только Основной Закон государства, но и ценности, которые находят отражение в повседневной жизни и конкретных делах. Открытие аллеи в этот день символизирует стремление к созиданию, развитию комфортной городской среды и общую ответственность за благополучие страны.

Напомним, что 1 июля, вступил в силу Основной закон страны, принятый на Общенациональном референдуме 15 марта 2026 года.