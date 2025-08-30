РУ
телерадиокомплекс президента РК
    21:15, 29 Август 2025

    ALEM – об участии в Silk Way Star: есть чему поучиться у конкурсантов

    Участник международного музыкального конкурса Silk Way Star ALEM (Батырхан Маликов) поделился впечатлениями о своем участии, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Silk Way Star ALEM
    Фото: Kazinform

    – Это грандиозный проект с по-настоящему прекрасной атмосферой. Вы бы слышали, какие голоса у участников – есть чему поучиться каждому. Я рад быть частью этого события. Съемки проходят на высоком уровне, организация безупречна. Отмечу высокую ответственность организаторов. Несмотря на опыт, я все равно испытываю волнение перед судьями, – рассказал ALEM.

    По словам участника, конкурс стал уникальной площадкой, объединяющей талантливых исполнителей разных стран и культур.

    В музыкальном проекте участвуют исполнители из 12 стран, среди которых Азербайджан, Армения, Грузия, Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Монголия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Южная Корея.

    Гранд-финал музыкального шоу пройдет 22 ноября в прямом эфире на телеканале Jibek Joly / Silk Way, а также на ведущих телеканалах стран-участниц.

    Проект Silk Way Star обещает стать ярким явлением в музыкальной индустрии и продемонстрировать богатство культур Великого Шелкового пути. Артисты из разных стран раскроют перед зрителями палитру музыкальных жанров, национальных мотивов и традиций.

    Жюри конкурса объединяет известных исполнителей, композиторов, продюсеров и представителей медиа.

    Шоу призвано не только открывать новые имена, но и способствовать популяризации музыки, укреплению культурного диалога и развитию международных творческих связей.

    

    Культура SilkWayStar Астана JIBEK JOLY
