ALEM – об участии в Silk Way Star: есть чему поучиться у конкурсантов
Участник международного музыкального конкурса Silk Way Star ALEM (Батырхан Маликов) поделился впечатлениями о своем участии, передает корреспондент агентства Kazinform.
– Это грандиозный проект с по-настоящему прекрасной атмосферой. Вы бы слышали, какие голоса у участников – есть чему поучиться каждому. Я рад быть частью этого события. Съемки проходят на высоком уровне, организация безупречна. Отмечу высокую ответственность организаторов. Несмотря на опыт, я все равно испытываю волнение перед судьями, – рассказал ALEM.
По словам участника, конкурс стал уникальной площадкой, объединяющей талантливых исполнителей разных стран и культур.
В музыкальном проекте участвуют исполнители из 12 стран, среди которых Азербайджан, Армения, Грузия, Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Монголия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Южная Корея.
Гранд-финал музыкального шоу пройдет 22 ноября в прямом эфире на телеканале Jibek Joly / Silk Way, а также на ведущих телеканалах стран-участниц.
Проект Silk Way Star обещает стать ярким явлением в музыкальной индустрии и продемонстрировать богатство культур Великого Шелкового пути. Артисты из разных стран раскроют перед зрителями палитру музыкальных жанров, национальных мотивов и традиций.
Жюри конкурса объединяет известных исполнителей, композиторов, продюсеров и представителей медиа.
Шоу призвано не только открывать новые имена, но и способствовать популяризации музыки, укреплению культурного диалога и развитию международных творческих связей.
