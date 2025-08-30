РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    20:35, 29 Август 2025 | GMT +5

    Silk Way Star объединяет сердца: блогер-миллионник прилетел в Астану поддержать возлюбленную из Малайзии

    Tiktok-блогер из Филиппин Симон Джозеф Хавьер, у которого более 13 миллионов подписчиков, прибыл в Казахстан, чтобы поддержать свою возлюбленную, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Silk Way Star объединяет сердца
    Фото: кадр из видео

    Его девушка – певица из Малайзии Язмин Азиз – участвует в международном музыкальном проекте Silk Way Star, проходящем в Астане.

    Чтобы быть рядом с возлюбленной, блогер преодолел путь продолжительностью 14 часов и уже делится с подписчиками видео из столицы Казахстана.

    По словам организаторов, участие в проекте артистов из разных стран подчеркивает, что музыка и любовь способны преодолевать любые границы.

    «Silk Way Star» — это первый совместный музыкальный проект, в котором предполагается участие исполнителей из стран Центральной Азии, Кавказа и Китая. Проект включает в себя конкурсные выступления, шоу и гала-концерт.

    Шоу реализуется в рамках Соглашения о создании международного проекта «Silk Way Star» между ТРК Президента РК и Медиакорпорацией Китая CMG.

    На конкурсе честь Казахстана будет защищать певец ALEM (Батырхан Маликов).

    Ранее мы рассказывали о том, как Астана встречает звезд международного телевизионного мегапроекта «Silk Way Star».

