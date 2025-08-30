Silk Way Star объединяет сердца: блогер-миллионник прилетел в Астану поддержать возлюбленную из Малайзии

Его девушка – певица из Малайзии Язмин Азиз – участвует в международном музыкальном проекте Silk Way Star, проходящем в Астане.

Чтобы быть рядом с возлюбленной, блогер преодолел путь продолжительностью 14 часов и уже делится с подписчиками видео из столицы Казахстана.

По словам организаторов, участие в проекте артистов из разных стран подчеркивает, что музыка и любовь способны преодолевать любые границы.

«Silk Way Star» — это первый совместный музыкальный проект, в котором предполагается участие исполнителей из стран Центральной Азии, Кавказа и Китая. Проект включает в себя конкурсные выступления, шоу и гала-концерт.

Шоу реализуется в рамках Соглашения о создании международного проекта «Silk Way Star» между ТРК Президента РК и Медиакорпорацией Китая CMG.

На конкурсе честь Казахстана будет защищать певец ALEM (Батырхан Маликов).

Ранее мы рассказывали о том, как Астана встречает звезд международного телевизионного мегапроекта «Silk Way Star».