Silk Way Star объединяет сердца: блогер-миллионник прилетел в Астану поддержать возлюбленную из Малайзии
Tiktok-блогер из Филиппин Симон Джозеф Хавьер, у которого более 13 миллионов подписчиков, прибыл в Казахстан, чтобы поддержать свою возлюбленную, передает корреспондент агентства Kazinform.
Его девушка – певица из Малайзии Язмин Азиз – участвует в международном музыкальном проекте Silk Way Star, проходящем в Астане.
Чтобы быть рядом с возлюбленной, блогер преодолел путь продолжительностью 14 часов и уже делится с подписчиками видео из столицы Казахстана.
По словам организаторов, участие в проекте артистов из разных стран подчеркивает, что музыка и любовь способны преодолевать любые границы.
«Silk Way Star» — это первый совместный музыкальный проект, в котором предполагается участие исполнителей из стран Центральной Азии, Кавказа и Китая. Проект включает в себя конкурсные выступления, шоу и гала-концерт.
Шоу реализуется в рамках Соглашения о создании международного проекта «Silk Way Star» между ТРК Президента РК и Медиакорпорацией Китая CMG.
На конкурсе честь Казахстана будет защищать певец ALEM (Батырхан Маликов).
Ранее мы рассказывали о том, как Астана встречает звезд международного телевизионного мегапроекта «Silk Way Star».