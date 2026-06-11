Александр Бублик вышел в четвертьфинал ATP 250 в Германии

Александр Бублик вышел в четвертьфинал на травяном турнире категории ATP 250 в Штутгарте (Германия) в одиночном и парном разрядах, передает агентство Kazinform со ссылкой на ФТК.

В парном разряде он выступает в дуэте с австралийцем Ником Кирьосом и начал соревнование с победы над швейцарско-американской парой Якуб Поль / Райан Сегерман. Их матч первого круга завершился со счетом 6:3, 2:6, 10:6.

Ранее Бублик, занимающий 11-е место в мировом рейтинге, вышел в четвертьфинал одиночного турнира, обыграв немецкого теннисиста Яна-Леннарда Штруффа (77-й номер ATP) в трех сетах — 7:6, 3:6, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 45 минут.

Ранее сообщалось, что один из игроков сборной Казахстана подписал контракт с топ-клубом из Франции. Также Казахстан объявил состав на молодежный чемпионат Азии по легкой атлетике.