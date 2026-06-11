Один из игроков сборной Казахстана подписал контракт с топ-клубом из Франции

19-летний казахстанец подписал однолетний контракт с пятикратным чемпионом страны — клубом «Аннебон».

Новый сезон французской Про-лиги стартует в середине сентября, именно тогда ожидается официальный дебют казахстанского теннисиста за европейский гранд.

— Не могу сказать, что переговоры шли долго. Этот процесс занял чуть больше недели. Клуб проявил предметную заинтересованность, поэтому удалось оперативно согласовать все ключевые детали и подписать соглашение, — прокомментировал трансфер Курмангалиев.

Главное преимущество соглашения Алана заключается в том, что регламент не требует от него постоянного проживания во Франции. Курмангалиев сможет гибко совмещать выступления за «Аннебон» с играми за национальную сборную Казахстана и поездками на личные турниры серии WTT, параллельно получая неоценимый тренировочный опыт в одном из лучших теннисных центров Европы.

Французская Про-лига А считается одной из сильнейших клубных лиг Европы, поэтому состав «Аннебона» (Hennebont) традиционно укомплектован сильными легионерами и игроками национальных сборных. Подписание контракта с 19-летним казахстанцем — это долгосрочная инвестиция клуба, однако за место в основном составе в игровые дни Алану предстоит конкурировать с очень серьезными исполнителями.

В текущей обойме и структуре «Аннебона» ключевыми фигурами и конкурентами казахстанца являются:

Владимир Сидоренко — один из лидеров команды. Находясь в статусе топ-сеяного на европейских турнирах (входит в топ-35 мирового рейтинга ITTF), он демонстрирует стабильно высокий уровень игры в Про-лиге и еврокубках. Сидоренко регулярно приносит клубу важнейшие очки в матчах Лиги чемпионов.

Лев Кацман — еще один ключевой игрок основы французского клуба. Обладает мощным атакующим стилем и огромным опытом выступлений на международной арене, составляя вместе с Сидоренко ударную силу «Аннебона» в национальном первенстве.

Европейские и азиатские легионеры ротации — в зависимости от тактических задач на конкретный матч (в Про-лиге или Лиге чемпионов), в заявку клуба привлекаются сильные мастера, такие как бельгиец Седрик Нюйтинк, а также молодые французские проспекты (например, Жюль Ролланд и Флориан Буррассо).

«Аннебон» является одним из флагманов французского настольного тенниса и выступает в высшем дивизионе страны. Клуб пять раз завоевывал титул чемпиона Франции, а также дважды становился триумфатором престижного международного турнира — Кубка Европы ETTU.

Несмотря на юный возраст (19 лет), Алан Курмангалиев уже имеет статус лидера взрослой сборной Казахстана, является действующим чемпионом страны и регулярным призером крупных международных турниров под эгидой ITTF и WTT. Переход в систему «Аннебона» станет важным шагом в его профессиональном развитии и позволит регулярно практиковаться против топовых игроков европейского континента.

Ранее стало известно, что Казахстан улучшил свои позиции в мировом рейтинге по настольному теннису.