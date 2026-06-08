Казахстан улучшил свои позиции в мировом рейтинге по настольному теннису

В новую мировую табель о рангах настольного тенниса вошли результаты недавнего командного чемпионата мира, прошедшего в Лондоне. На крупнейшем мировом турнире мужская сборная Казахстана заняла рекордное 9-е место, женская команда — 17-е. Эти результаты позволили казахстанским сборным улучшить позиции в мировом рейтинге ITTF.

Теперь в мужском мировом рейтинге сборная Казахстана занимает 18 место, поднявшись на семь позиций по сравнению с предыдущим обновлением списка, а женская с 37 строчки переместилась на 31-ю.

Лидер мужской сборной Кирилл Герасименко в индивидуальном рейтинге занимает 44 место среди более чем 1200 спортсменов, лидер женской сборной Зауреш Акашева располагается на 108 месте из почти тысячи спортсменок.

Ранее казахстанец Алан Курмангалиев завоевал золотую медаль на турнире по настольному теннису в Швеции.