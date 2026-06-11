Казахстан объявил состав на молодежный чемпионат Азии по легкой атлетике

Сборная Казахстана выступит на чемпионате Азии U23 по легкой атлетике внушительным составом, передает Kazinform.

С 9 по 12 июля 2026 года в Китае пройдет чемпионат Азии по легкой атлетике среди спортсменов до 23 лет. Национальная сборная Казахстана примет участие в континентальном первенстве, честь страны будут защищать 21 спортсмен.

Полный список делегации выглядит так.

Бег на средние дистанции:

Аяна Болатбеккызы — 800 м, 1500 м

Александр Жигарь — 800 м

Акбаян Нурмамет — 1500 м

Виктория Сукачева — 800 м, эстафета 4×400 м

Барьерный бег и бег с препятствиями:

Ринат Кулыгин — 3000 м с препятствиями

Багжан Сериккан — 3000 м с препятствиями

Анастасия Цвиркунова — 400 м с барьерами, эстафета 4×400 м

Екатерина Колода — 400 м с барьерами, эстафета 4×400 м

Акбилек Куралбай — 3000 м с препятствиями

Спринт и эстафета:

Мария Шувалова — 400 м, эстафета 4×400 м

Анна Шумило — 400 м, эстафета 4×400 м, эстафета 4×100 м

Екатерина Пузырева — 100 м, 200 м, эстафета 4×100 м

Дарья Гридасова — эстафета 4×100 м

Татьяна Но — эстафета 4×100 м

Прыжковые виды:

Фаина Мейрманова — прыжок в высоту

Диляра Хайбуллина — прыжок в длину, тройной прыжок

Максим Балабин — прыжок с шестом

Анастасия Рыпакова — прыжок в длину

Спортивная ходьба:

Ясмина Токсанбаева — спортивная ходьба 20 000 м

Эльмира Калимуллина — спортивная ходьба 20 000 м

Многоборье:

Алина Чистякова — семиборье, эстафета 4×100 м

Чемпионат Азии U23 станет для молодых спортсменов важной возможностью получить международный соревновательный опыт и побороться с сильнейшими атлетами континента.

Ранее казахстанские легкоатлетки завоевали три медали на международных турнирах.