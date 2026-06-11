Казахстан объявил состав на молодежный чемпионат Азии по легкой атлетике
Сборная Казахстана выступит на чемпионате Азии U23 по легкой атлетике внушительным составом, передает Kazinform.
С 9 по 12 июля 2026 года в Китае пройдет чемпионат Азии по легкой атлетике среди спортсменов до 23 лет. Национальная сборная Казахстана примет участие в континентальном первенстве, честь страны будут защищать 21 спортсмен.
Полный список делегации выглядит так.
Бег на средние дистанции:
- Аяна Болатбеккызы — 800 м, 1500 м
- Александр Жигарь — 800 м
- Акбаян Нурмамет — 1500 м
- Виктория Сукачева — 800 м, эстафета 4×400 м
Барьерный бег и бег с препятствиями:
- Ринат Кулыгин — 3000 м с препятствиями
- Багжан Сериккан — 3000 м с препятствиями
- Анастасия Цвиркунова — 400 м с барьерами, эстафета 4×400 м
- Екатерина Колода — 400 м с барьерами, эстафета 4×400 м
- Акбилек Куралбай — 3000 м с препятствиями
Спринт и эстафета:
- Мария Шувалова — 400 м, эстафета 4×400 м
- Анна Шумило — 400 м, эстафета 4×400 м, эстафета 4×100 м
- Екатерина Пузырева — 100 м, 200 м, эстафета 4×100 м
- Дарья Гридасова — эстафета 4×100 м
- Татьяна Но — эстафета 4×100 м
Прыжковые виды:
- Фаина Мейрманова — прыжок в высоту
- Диляра Хайбуллина — прыжок в длину, тройной прыжок
- Максим Балабин — прыжок с шестом
- Анастасия Рыпакова — прыжок в длину
Спортивная ходьба:
- Ясмина Токсанбаева — спортивная ходьба 20 000 м
- Эльмира Калимуллина — спортивная ходьба 20 000 м
Многоборье:
- Алина Чистякова — семиборье, эстафета 4×100 м
Чемпионат Азии U23 станет для молодых спортсменов важной возможностью получить международный соревновательный опыт и побороться с сильнейшими атлетами континента.
Ранее казахстанские легкоатлетки завоевали три медали на международных турнирах.