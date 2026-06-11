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    Казахстан объявил состав на молодежный чемпионат Азии по легкой атлетике

    Сборная Казахстана выступит на чемпионате Азии U23 по легкой атлетике внушительным составом, передает Kazinform.

    Казахстан объявил состав на молодежный чемпионат Азии по легкой атлетике
    Фото: федерация ЛА

    С 9 по 12 июля 2026 года в Китае пройдет чемпионат Азии по легкой атлетике среди спортсменов до 23 лет. Национальная сборная Казахстана примет участие в континентальном первенстве, честь страны будут защищать 21 спортсмен.
    Полный список делегации выглядит так.

    Бег на средние дистанции:

    • Аяна Болатбеккызы — 800 м, 1500 м
    • Александр Жигарь — 800 м
    • Акбаян Нурмамет — 1500 м
    • Виктория Сукачева — 800 м, эстафета 4×400 м

    Барьерный бег и бег с препятствиями:

    • Ринат Кулыгин — 3000 м с препятствиями
    • Багжан Сериккан — 3000 м с препятствиями
    • Анастасия Цвиркунова — 400 м с барьерами, эстафета 4×400 м
    • Екатерина Колода — 400 м с барьерами, эстафета 4×400 м
    • Акбилек Куралбай — 3000 м с препятствиями

    Спринт и эстафета:

    • Мария Шувалова — 400 м, эстафета 4×400 м
    • Анна Шумило — 400 м, эстафета 4×400 м, эстафета 4×100 м
    • Екатерина Пузырева — 100 м, 200 м, эстафета 4×100 м
    • Дарья Гридасова — эстафета 4×100 м
    • Татьяна Но — эстафета 4×100 м

    Прыжковые виды:

    • Фаина Мейрманова — прыжок в высоту
    • Диляра Хайбуллина — прыжок в длину, тройной прыжок
    • Максим Балабин — прыжок с шестом
    • Анастасия Рыпакова — прыжок в длину

    Спортивная ходьба:

    • Ясмина Токсанбаева — спортивная ходьба 20 000 м
    • Эльмира Калимуллина — спортивная ходьба 20 000 м

    Многоборье:

    • Алина Чистякова — семиборье, эстафета 4×100 м

    Чемпионат Азии U23 станет для молодых спортсменов важной возможностью получить международный соревновательный опыт и побороться с сильнейшими атлетами континента.

    Ранее казахстанские легкоатлетки завоевали три медали на международных турнирах.

    Спорт спортсмены Казахстана Легкая атлетика Чемпионат Азии
    Альберт Ахметов
    Альберт Ахметов
    Автор