Алатау станет урбанистическим и экономическим хабом нового поколения - Токаев

Президент во время выступления на открытии казахско-корейского круглого стола рассказал представителям корейских деловых кругов о стратегии развития города Алатау как урбанистического и экономического хаба нового поколения для передовых отраслей промышленности и инноваций, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.

— Основанный на цифровых технологиях, искусственном интеллекте и современной инженерии, город развивается при активном участии корейских партнеров. Совместно с компанией KIND мы работаем над реализацией мастер-плана, развитием жилых районов и привлечением корейских компаний, — предложил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства полагает, что финансовый сектор представляет собой еще одно перспективное направление для продвижения партнерства двух стран. Также он отметил значительные возможности для расширения взаимодействия в сфере сельского хозяйства и производства продуктов питания.

— Наша продукция поставляется более чем в 70 стран. Мы готовы увеличить поставки зерна, масличных культур, мяса, молочной продукции, меда и других высококачественных товаров в Корею. В качестве более долгосрочной цели предлагаем разработку казахско-корейских агропромышленных цепочек создания стоимости, объединяющих потенциал нашего АПК с корейскими технологиями. В то же время у нас уже сложились прочные традиции сотрудничества в пищевой промышленности. Инвестиции Lotte в компанию «Рахат» — один из знаменитых шоколадных брендов Казахстана — служат ярким примером долгосрочного присутствия корейского бизнеса на нашем рынке. Мы высоко ценим это партнерство и рассчитываем увидеть немало новых историй успеха, — подчеркнул Президент.

Ранее Глава государства предложил корейским компаниям расширить производство в Казахстане.