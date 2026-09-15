Глава государства предложил корейским компаниям расширить производство в Казахстане

Президент отметил, что в Казахстане с большим интересом следят за новой промышленной стратегией Президента Ли Чжэ Мёна, включая такие инициативы, как Three Mega Projects и Seven Major SEED initiative, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

Далее Президент подробно остановился на программе экономической модернизации Казахстана и обозначил приоритетные направления углубления казахско-корейских отношений.

— Промышленное взаимодействие стало одной из самых прочных основ нашего экономического партнерства. Сегодня наш совместный портфель включает 51 проект в автомобилестроении, машиностроении, металлургии и других отраслях на общую сумму свыше 4 млрд долларов. Опыт корейских компаний убедительно доказал, что Казахстан является конкурентоспособной и надежной производственной площадкой. В 2025 году в стране было произведено около 170 тысяч автомобилей, что стало национальным рекордом. Значительная доля этого объема, включая легковые и грузовые автомобили, автобусы, пришлась на долю компаний Hyundai и Kia. Кроме того, в Казахстане растет производство корейской бытовой электроники. В настоящее время бытовая техника Samsung выпускается на местных заводах, что еще больше расширяет присутствие корейских компаний. Наша цель — создать полностью интегрированную индустриальную экосистему, охватывающую локализованные компоненты, передовые материалы, электрооборудование и электронику, с ориентацией на обслуживание более широкого евразийского рынка. Приглашаю корейские компании воспользоваться этими возможностями и расширить свое производство в Казахстане, — отметил Касым-Жомарт Токаев.

В качестве одной из перспективных сфер двустороннего сотрудничества в выступлении было обозначено строительство и городское развитие.

— Ваша страна обладает опытом мирового уровня в строительстве, инженерии и развитии инфраструктуры. Корейские компании славятся тем, что реализуют сложные проекты оперативно, качественно и с использованием передовых технологий. Казахстан в настоящее время вступает в важный этап инфраструктурного развития. Мы намерены значительно ускорить темпы строительства по всей стране — от транспортной и коммунальной систем до жилищного строительства и социальной инфраструктуры. Считаю это одним из ключевых приоритетов своей деятельности на посту Президента. Мы планируем превратить Казахстан в одну большую строительную площадку, уделяя особое внимание таким социальным объектам, как больницы, детские реабилитационные центры, многофункциональные медицинские центры, современные школы, спортивные сооружения и транспортная инфраструктура. Это открывает значительные возможности для корейских корпораций. Мы рассчитываем на их активное участие в крупномасштабных проектах по всему Казахстану. Наше Правительство сформирует конкретный перечень таких инфраструктурных проектов, нацеленных на создание новых взаимовыгодных предприятий и продвижение инвестиционных инициатив, — подчеркнул Президент.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил на открытии казахско-корейского круглого стола, отметив, что за последние три десятилетия Астана и Сеул построили прочные отношения, основанные на взаимном уважении, доверии и искренней дружбе.