Аквапарк в Павлодаре строят более шести лет: аким назвал сроки его открытия
Аким Павлодарской области Асаин Байханов объяснил, почему строительство первого аквапарка в Павлодаре затянулось более чем на шесть лет и прокомментировал опасения жителей о передаче территорий близлежащего городского сада в частные руки, передает корреспондент агентства Kazinform.
Ситуацию глава региона разъяснил на брифинге в Службе центральных коммуникаций.
По его словам, строительство аквапарка на определенное время приостанавливали. Возведение объекта возобновили в мае текущего года.
– Да, строительство затянулось на более чем шесть лет – это правда. Затянулось потому, что нет автопарковки, куда бы приезжали машины. Поскольку в час он сможет принимать 400 человек. Поэтому возле аквапарка начали строить стоянку, состоящую из нескольких уровней. Других помех нет, – пояснил аким.
Как сообщил глава региона, аквапарк планируют запустить к концу августа 2026 года.
Асаин Байханов отметил, что городу необходим аквапарк с учетом климатических условий. По его словам, зима в регионе длится до семи месяцев, а купальный сезон составляет всего около 2,5 месяца – июнь, июль и половину августа.
Отдельно аким остановился на обсуждениях о возможной приватизации территории городского сада. Он подчеркнул, что таких планов у властей нет.
– В части разговоров о приватизации территорий парка – мы не дадим этому случиться. Этому нет каких предпосылок и рисков. Все ограничится только этим. Более того, мы полностью обновим наш городской сад. Не в этом году, но планируем к 2027 году. Сперва должны завершить строительство аквапарка, – отметил глава региона.
