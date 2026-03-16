телерадиокомплекс президента РК
    10:53, 16 Март 2026 | GMT +5

    Акция «Таза Қазақстан»: в Астане выявили более 83 тысяч правонарушений

    С начала республиканской экологической акции «Таза Қазақстан» сотрудниками полиции выявлено более 83 тысяч правонарушений, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

    Фото: акимат Астаны

    Основное внимание уделяется фактам незаконного выброса мусора, слива сточных вод в неустановленных местах и другим нарушениям, связанным с загрязнением окружающей среды. С начала акции к ответственности привлечены 485 водителей грузового транспорта и 239 водителей ассенизаторских автомобилей.

    К примеру, по проспекту Туран 29-летний водитель автомобиля КамАЗ допустил слив фекальных отходов в систему ливневой канализации, тем самым, нарушив правила благоустройства территорий городов и населенных пунктов. В связи с этим указанная организация привлечена к ответственности. 

    Совместно с акиматом города Астаны и службой «109 — Единая справочная служба» проводятся рейдовые мероприятия. Организованы профилактические меры, а также проводится разъяснительная работа с гражданами о важности соблюдения природоохранного законодательства.

    Акция «Таза Қазақстан» направлена на улучшение экологической ситуации, предотвращение загрязнения окружающей среды и повышение ответственности граждан за чистоту природы.

    Напомним, что ответственность за нарушение благоустройства в населенных пунктах усилили в Казахстане.

    Динара Жусупбекова
