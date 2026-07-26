«Актобе» победил «Окжетпес» и вышел в топ-3 КПЛ
В матче 19-го тура Казахстанской Премьер-Лиги сыграли «Актобе» и кокшетауский «Окжетпес», сообщает Sports.kz.
Встреча прошла на стадионе Центральный, обслуживала ее судейская бригада во главе с атыраусцем Русланом Султангалиевым.
Стартовые составы команд выглядели следующим образом:
«Актобе»
Заруцкий, Досмагамбетов, Ордец, Ерланов, Танжариков, Атанасов, Жуков, Пасторица, Зария, Соса, Шушеначев.
«Окжетпес»
Лобанцев, Васильев, Лотоцький, Кузьмичев, Де Ассунсау, Муканов, Мухаметханов, Бородин, Умаров, Веласко, Омиртаев.
Уже на пятой минуте Яни Атанасов вбил мяч в ворота гостей, затем Темирлан Ерланов ударом головой разрыв увеличил, перед перерывом Шахбоз Умаров его сократил. Во второй половине хозяева были активнее, Еркебулан Сейдахмет сотряс перекладину, а счет не изменился — 2:1.
Теперь у «Актобе» стало 31 очко и он сместил «Окжетпес» с третьей строчки турнирной таблицы.
«Актобе» — «Окжетпес» 2:1 (2:1).
Голы: Атанасов 5 (1:0), Ерланов 22 (2:0), Умаров 45+1 (2:1).
Удаление: Кузьмичев 77.
Ранее кокшетауский футбольный клуб «Окжетпес» объявил о подписании контракта с 27-летним бразильским полузащитником Марсиньо Веласко.