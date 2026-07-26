«Актобе» победил «Окжетпес» и вышел в топ-3 КПЛ

Встреча прошла на стадионе Центральный, обслуживала ее судейская бригада во главе с атыраусцем Русланом Султангалиевым.

Стартовые составы команд выглядели следующим образом:

«Актобе»

Заруцкий, Досмагамбетов, Ордец, Ерланов, Танжариков, Атанасов, Жуков, Пасторица, Зария, Соса, Шушеначев.

«Окжетпес»

Лобанцев, Васильев, Лотоцький, Кузьмичев, Де Ассунсау, Муканов, Мухаметханов, Бородин, Умаров, Веласко, Омиртаев.

Уже на пятой минуте Яни Атанасов вбил мяч в ворота гостей, затем Темирлан Ерланов ударом головой разрыв увеличил, перед перерывом Шахбоз Умаров его сократил. Во второй половине хозяева были активнее, Еркебулан Сейдахмет сотряс перекладину, а счет не изменился — 2:1.

Теперь у «Актобе» стало 31 очко и он сместил «Окжетпес» с третьей строчки турнирной таблицы.

«Актобе» — «Окжетпес» 2:1 (2:1).

Голы: Атанасов 5 (1:0), Ерланов 22 (2:0), Умаров 45+1 (2:1).

Удаление: Кузьмичев 77.

Ранее кокшетауский футбольный клуб «Окжетпес» объявил о подписании контракта с 27-летним бразильским полузащитником Марсиньо Веласко.