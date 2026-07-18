«Окжетпес» усилился полузащитником из Бразилии

Кокшетауский футбольный клуб «Окжетпес» объявил о подписании контракта с 27-летним бразильским полузащитником Марсиньо Веласко, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz .

Пока детали соглашения с 27-летним футболистом клуб не раскрывает.

Марсиньо Веласко родился 22 мая 1999 года в Рио-де-Жанейро. За время профессиональной карьеры он выступал за «Широки Бриег», «Лондрину», «Бразил», «Операрио», «Оэсте» и «Сан-Жозенсе».

Ранее ФК «Окжетпес» заявил о спорном судействе после игры с «Тоболом» в матче 17-го тура Казахстанской Премьер-лиги.