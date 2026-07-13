«Окжетпес» заявил о спорном судействе после игры с «Тоболом»
Футбольный клуб «Окжетпес» выступил с официальным заявлением после поражения от костанайского «Тобола» в матче 17-го тура Казахстанской Премьер-лиги, передает корреспондент агентства Kazinform.
В клубе сообщили о предстоящей встрече с руководителем департамента судейства и инспектирования Казахстанской федерации футбола Нуну Каштру.
После проигрыша «Тоболу» в заключительном матче 17-го тура Казахстанской Премьер-лиги футбольный клуб «Окжетпес» заявил, что намерен получить официальные разъяснения по ряду судейских решений.
В официальном заявлении клуба говорится, что руководство не согласно с трактовкой отдельных игровых эпизодов в последних матчах с участием кокшетауской команды. В «Окжетпесе» считают, что эти моменты требуют детального разбора и официальной оценки.
Как сообщили в пресс-службе клуба, «Окжетпес» находится в тесном контакте с руководством КФФ, которое пообещало предоставить ответы на все поднятые вопросы в ходе личной встречи.
Напомним, 12 июля «Тобол» и «Окжетпес» встретились на матче в Костанае. Игра закончилась со счетом 3:1 в пользу костанайского клуба.
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