«Окжетпес» заявил о спорном судействе после игры с «Тоболом»

Футбольный клуб «Окжетпес» выступил с официальным заявлением после поражения от костанайского «Тобола» в матче 17-го тура Казахстанской Премьер-лиги, передает корреспондент агентства Kazinform.

В клубе сообщили о предстоящей встрече с руководителем департамента судейства и инспектирования Казахстанской федерации футбола Нуну Каштру.

После проигрыша «Тоболу» в заключительном матче 17-го тура Казахстанской Премьер-лиги футбольный клуб «Окжетпес» заявил, что намерен получить официальные разъяснения по ряду судейских решений.

В официальном заявлении клуба говорится, что руководство не согласно с трактовкой отдельных игровых эпизодов в последних матчах с участием кокшетауской команды. В «Окжетпесе» считают, что эти моменты требуют детального разбора и официальной оценки.

Как сообщили в пресс-службе клуба, «Окжетпес» находится в тесном контакте с руководством КФФ, которое пообещало предоставить ответы на все поднятые вопросы в ходе личной встречи.

Напомним, 12 июля «Тобол» и «Окжетпес» встретились на матче в Костанае. Игра закончилась со счетом 3:1 в пользу костанайского клуба.

Ранее Казахстанская федерация футбола назвала требования к главному тренеру сборной.