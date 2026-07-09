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    Казахстанская федерация футбола назвала требования к главному тренеру сборной

    Технический комитет Казахстанской федерации футбола утвердил требования к кандидатам на должность главного тренера национальной сборной, передает корреспондент агентства Kazinform.

    сборная Казахстана по футболу
    Фото: Sports.kz

    Документ определяет основные профессиональные и организационные критерии, которые будут учитываться при рассмотрении претендентов на этот пост.

    Среди ключевых требований — опыт работы в условиях высокого давления, включая короткие учебно-тренировочные сборы, официальные и ответственные матчи. Также кандидат должен обладать тактической гибкостью, уметь оперативно адаптировать игровую модель и план на матч в зависимости от соперника, хода встречи и кадровых изменений.

    Особое внимание уделяется лидерским качествам и коммуникации. Будущий главный тренер должен придерживаться требовательного, но основанного на взаимном уважении стиля управления, сохранять самообладание в сложных ситуациях и эффективно представлять интересы команды в медиапространстве.

    Кроме того, кандидат должен быть способен сформировать многопрофильный тренерский штаб, в который войдут аналитики, тренеры по физической подготовке и специалист по работе с вратарями.

    Утвержденный профиль будет направлен руководству КФФ и вынесен на рассмотрение Исполнительного комитета для принятия окончательного решения.

    Напомним, 22 июня Казахстанская федерация футбола объявила об уходе главного тренера сборной Казахстана.

    Спорт Футбол Казахстан
    Адиль Нуртазин
    Адиль Нуртазин
    Автор