Казахстанская федерация футбола назвала требования к главному тренеру сборной

Документ определяет основные профессиональные и организационные критерии, которые будут учитываться при рассмотрении претендентов на этот пост.

Среди ключевых требований — опыт работы в условиях высокого давления, включая короткие учебно-тренировочные сборы, официальные и ответственные матчи. Также кандидат должен обладать тактической гибкостью, уметь оперативно адаптировать игровую модель и план на матч в зависимости от соперника, хода встречи и кадровых изменений.

Особое внимание уделяется лидерским качествам и коммуникации. Будущий главный тренер должен придерживаться требовательного, но основанного на взаимном уважении стиля управления, сохранять самообладание в сложных ситуациях и эффективно представлять интересы команды в медиапространстве.

Кроме того, кандидат должен быть способен сформировать многопрофильный тренерский штаб, в который войдут аналитики, тренеры по физической подготовке и специалист по работе с вратарями.

Утвержденный профиль будет направлен руководству КФФ и вынесен на рассмотрение Исполнительного комитета для принятия окончательного решения.

Напомним, 22 июня Казахстанская федерация футбола объявила об уходе главного тренера сборной Казахстана.