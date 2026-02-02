Актив Мангистауской области поддержал проект новой Конституции РК

Под председательством акима Мангистауской области Нурдаулета Килыбая состоялась встреча с активом, посвящённая обсуждению проекта новой Конституции Республики Казахстан. В мероприятии приняли участие акимы городов и районов, руководители управлений и правоохранительных органов, главы производственных предприятий, а также представители общественности.

Фото: акимат Мангистауской области

В ходе встречи аким области отметил важность проводимых в стране конституционных реформ и подчеркнул, что новая конституционная модель основывается на принципах демократического развития, верховенства закона и сбалансированного распределения полномочий между ветвями государства.

— У казахского народа есть мудрая пословица: «За пятьдесят лет обновляется страна». У времени и эпохи есть свои требования. Именно поэтому 21 января Указом Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Кемелевича Токаева была создана комиссия по конституционной реформе. Работа комиссии выстроена на принципах открытости, инклюзивности и широкого общественного диалога. Качественная реализация реформ на пути построения справедливого и ответственного государства — наша общая задача, — отметил Нурдаулет Килыбай.

На заседании председатель Мангистауского областного маслихата Жанбырбай Матаев и председатель областного Общественного совета Бекмурат Жусипов, вошедшие в состав комиссии от Мангистауской области, проинформировали участников о предложениях и инициативах, выдвинутых в рамках работы комиссии, а также о ходе общественных обсуждений.

В завершение встречи аким области особо подчеркнул важность правильного и доступного донесения до населения сути и значимости конституционных реформ, укрепления общественного согласия и сохранения национального единства. По итогам заседания участники выразили поддержку проекту новой Конституции РК.