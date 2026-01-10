Аксакал из Кызылорды за 35 лет высадил около 2 млн саженцев

Сажать деревья герой публикации начал еще в 12-летнем возрасте.

С тех пор общее количество саженцев, высаженных им в почву, достигло почти 2 миллионов.

За 35 лет он превратил 8 гектаров земли на окраине города в полноценный сад.

Фото: Нурболат Нуржаубай

— Вначале я начал с посадки саженцев на участке площадью 4-5 соток, используя небольшой насос для полива. Со временем площадь расширялась. Сегодня здесь растут яблони, груши, вишни, абрикосы, сливы, лох узколистный, виноград 3-4 сортов, а также хвойные породы, характерные для горной местности, — можжевельник (арча), в том числе можжевельник казацкий (бот-арча) и туркестанский можжевельник (боз-арча). В климатических условиях Кызылорды осенняя посадка саженцев малоэффективна, поэтому лучше высаживать их весной. Летом же можно заниматься посадкой хвойных пород, — рассказал Бектай Сулейменов.

Фото: Нурболат Нуржаубай

Трудолюбивый аксакал стал живым доказательством того, что Кызылорду можно превратить в зеленый город.

Он на практике показал, что добиться этого можно не формальными кампаниями и разовыми акциями, а исключительно искренним стремлением и систематическим, упорным трудом.

В ходе беседы Бектай Сулейменов также озвучил предложение, которое, по его мнению, могло бы принести ощутимую пользу пациентам областного центра фтизиопульмонологии.

Фото: Нурболат Нуржаубай

— Для людей, страдающих заболеваниями легких, зеленые насаждения имеют огромную пользу. Врачи рекомендуют пациентам, прошедшим лечение в противотуберкулезном диспансере, после завершения курса терапии выезжать в сосновые леса Кокшетау или Северо-Казахстанской области. Подобные условия можно создать и у нас. Если местные исполнительные органы уделят этому вопросу внимание и предусмотрят финансирование, я сам готов помочь с высадкой деревьев рядами на площади 7-8 гектаров. Если после лечения пациенты смогут гулять среди зелёных насаждений, дышать чистым воздухом и отдыхать на природе, это значительно поспособствует восстановлению их здоровья, — отметил он.

Человек, приученный к тяжелому труду с ранних лет, сегодня продолжает свое дело при поддержке детей и внуков, которые помогают ему в хозяйстве.

Отметим, что недавно Телерадиокомплекс Президента Республики Казахстан снял о садоводе документальный фильм под названием «Бағбан».

Кроме того, на торжественной церемонии награждения, организованной телеканалом «Jibek Joly», Бектай Сулейменов был удостоен специальной премии «Жақсы адам — 2025».

Фото: Jibek Joly

Ранее Kazinform писал о метеорологе, который 29 лет живет и работает на острове Кулалы в Каспийском море.