Наедине с морем: как метеоролог 29 лет живет и работает на острове Кулалы

В беседе с корреспондентом агентства Kazіnform проживающий на острове специалист рассказал о своей работе и повседневной жизни.

— Петр Иванович, как Вы оказались на острове Кулалы?

— Я окончил метеорологическое техническое училище в Бишкеке по специальности радист-метеоролог. На станции на острове Кулалы начал работать в 1994 году. Выполняю обязанности начальника станции. Гидрометеорологическая морская станция на острове Кулалы входит в состав сети метеорологического наблюдения Мангистауской области. Здесь наблюдение началось 20 июля 1936 года. Я продолжают эту работу.

— В чем особенность острова Кулалы?

— Остров Кулалы расположен в середине моря, в 60 километрах от населенного пункта Баутино Тупкараганского района. Остров имеет длину 40 километров, ширину 3-4 километра. Здесь нет школы, магазина, медицинского пункта, транспортного сообщения. Добраться можно только морем. Поэтому станция относится к недоступным зонам.

Фото: из личного архива Петра Лупенкова

С целью постоянного и непрерывного ведения наблюдения на станции размещены автоматическая метеорологическая станция и оборудование, предназначенное для непрерывного наблюдения за явлениями и процессами в окружающей среде. Для обеспечения электричеством работают дизель-генератор и солнечные панели. Станция подключена к спутникой связи и интернету. Есть и спутниковый телефон.

— Как проходит Ваша повседневная работа?

— На станции Кулалы в течение суток восемь раз проводится контроль погоды. Круглосуточно замеряются и передаются такие метеорологические данные, как температура и влажность воздуха, скорость и направление ветра, атмосферное давление, облачность и атмосферные явления.

Также ведется круглосуточное наблюдение за опасными и особо опасными метеорологическими явлениями. Кроме того, четыре раза в сутки регистрируются гидрологические измерения — уровень и температура воды, соленость, направление и высота волн. В зимнее время ведется мониторинг ледовых явлений.

Метеорологи — только наблюдатели. Разница между работой синоптика и метеоролога большая, потому что наша работа заключается в ежеминутном контроле и регистрации атомсферных явлений. Например: температура воздуха; объем выпадающего снега, града, дождя и другие.

Фото: из личного архива Петра Лупенкова

Мы все это регистрируем, собираем информацию и отправляем в областной радиолокационный центр. Следует отметить, что все метеорологические станции собирают данные точно в одно время по Гринвичу. После того, как вся информация поступит в республиканский гидрометеорологический центр, синоптики составляют карты движения атмосферных фронтов и проводят анализ.

— Влияет ли на остров понижение уровня воды в Каспийском море?

— Море значительно обмелело. Уровень воды снизился примерно на 3 метра. В результате длина острова увеличилась с 35 километров до 39 километров. На острове появились кабаны. Кроме них, здесь обитают лисицы, волки, шакалы и еноты.

— Что Вы делаете, если требуется медицинская помощь?

— В таких случаях мы обращаемся в службу по чрезвычайным ситуациям. Но до сих пор таких случаев не было. У меня есть моторная лодка, на этой лодке я добираюсь до села Баутино, приобретаю все необходимое.

Фото: из личного архива Петра Лупенкова

— Вам не трудно столько лет жить одному на острове?

— Я очень люблю свою работу и не поменяю ее ни какую другую. Самое главное — здесь чистый воздух, легко дышится, в любую погоду я много времени провожу открытом воздухе. Для меня плохой погоды не бывает. Каждый мой день не похож на предыдущий. Сменяются сезоны, вместе с этим постоянно приходится учиться чему-то новому. Живу в тесном контакте с природой. Свободного времени не бывает, каждые три часа провожу наблюдения, регистрирую показатели метеоприборов, кодирую и отправляю. Заготавливаю дрова, проверяю генератор. Я женат, супруга вместе со мной работает на острове. Есть две дочери и пятеро внуков. Остров и для них стал вторым домом.

В течение года областной филиал обеспечивает питьевой водой, твердым топливом, горючим, продовольствием, постельными принадлежностями, мебелью, канцелярскими и хозяйственными товарами. С 2023 года руководство «Казгидромет» повысило зарплату сотрудникам станции на 100%. Мне осталось три года до выхода на пенсию. Я не собираюсь уезжать с острова. Мне близка эта работа.

Фото: из личного архива Петра Лупенкова

Ранее сообщалось, что площадь Каспийского моря сократилась на 36 тысяч квадратных километров.