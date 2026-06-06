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    Акимат Астаны опроверг сообщения о размещении второго аэропорта возле Шортанды

    В акимате Астаны опровергли распространяемую в СМИ информацию о якобы определенном месте строительства второго аэропорта — в районе поселка Шортанды, передает Kazinform со ссылкой на сайт столичного акимата.

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    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

    Как отметили в городской администрации, опубликованные сведения не соответствуют действительности.

    В частности, сообщалось, что второй аэропорт может быть расположен в северо-западном направлении от столицы — в районе поселка Шортанды вдоль трассы Астана — Кокшетау. Однако данная территория не входит в административные границы столицы, поэтому не может быть учтена в Генеральном плане Астаны.

    В акимате подчеркнули, что окончательное решение о месте размещения второго аэропорта на сегодняшний день не принято. В рамках корректировки Генерального плана столицы рассматриваются лишь перспективные направления для возможного строительства новой воздушной гавани.

    После одобрения проекта изменений и дополнений в Генеральный план Астаны до 2035 года депутатами маслихата документ будет направлен на согласование в Правительство Республики Казахстан.

    Власти города призвали представителей СМИ и пользователей социальных сетей руководствоваться исключительно официальной и проверенной информацией.

    За разъяснениями по данному вопросу можно обращаться в Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Астаны.

    Напомним, в 2025 году на совещании по развитию Астаны Президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что для увеличения транспортно-транзитного потенциала города необходимо рассмотреть возможность строительства нового аэропорта.

    Ранее аким Астаны Женис Касымбек сообщал, что в Генеральном плане заложены несколько перспективных участков на случай строительства дополнительного аэропорта.

    Фейки Астана Аэропорт
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор