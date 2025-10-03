Акимат Алматы судится с подрядчиком за срыв сроков строительства пристройки к колледжу

Возведение пристройки к зданию Алматинского государственного педагогического колледжа № 2 в Ауэзовском районе должно было завершиться еще в июле этого года. Однако подрядная организация ТОО «Golden City DS» не уложилась в сроки, предусмотренные договором.

— В связи с этим управлением строительства подан иск в суд о признании подрядчика недобросовестным участником государственных закупок и взыскании неустойки, — сообщили в акимате города.

Проект предусматривает строительство двух пристроек, соединенных с основным корпусом галереями. В новых блоках разместятся учебные кабинеты с мультимедийным оборудованием, лаборатория, актовый и спортивный залы, а также столовая. Одновременно идет реконструкция стадиона: там обустраиваются футбольное поле, волейбольная и баскетбольная площадки.

Аким Алматы отметил, что подрядчики, срывающие сроки, будут отстранены от участия в городских проектах, а в отдельных случаях — привлечены к ответственности правоохранительными органами.

— Пока компания этот объект не завершит, допускать ее к участию в новых тендерах нельзя. Управление градостроительного контроля совместно с депутатами маслихата будут следить за темпами и качеством работ. В случае нарушений необходимо лишать компанию лицензии. Вы пообещали сдать объект до конца ноября — мы будем контролировать на еженедельной основе, — сказал Дархан Сатыбалды в ходе рабочей поездки.

Глава города также посетил строящийся детский сад на 120 мест в микрорайоне Алтын Бесик. Реализация проекта затянулась из-за необходимости корректировки трассировки наружных инженерных сетей: прежнее расположение котельной попало в зону строительства улицы Толе би в западном направлении. Завершить объект планируется в ноябре этого года.

Кроме того, аким осмотрел новый детский сад на 160 мест в 10-м микрорайоне. Он поручил ответственным управлениям особое внимание уделить качественному оснащению дошкольного учреждения. Детский сад начнет работу после получения всех необходимых документов.

