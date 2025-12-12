РУ
    16:55, 12 Декабрь 2025 | GMT +5

    Аким Жетысу рассказал о нерешенных проблемах в развитии региона

    Аким области Жетысу Бейбит Исабаев на брифинге в СЦК рассказал о ключевых вопросах, которые еще требуют системного решения, передает корреспондент агентства Kazinform.

    р
    Фото: СЦК

    — Мы достигли хороших результатов, однако остаются актуальные вопросы, требующие системного решения, — отметил он.

    По словам акима, среди приоритетов:

    • Эффективное использование сельхозземель — вовлечение в оборот неиспользуемых площадей и повышение их продуктивности.
    • Современные агротехнологии и техника, водосбережение — для увеличения переработки сельскохозяйственной продукции и выхода готовой продукции на внутренний и внешний рынок.
    • Привлечение новых инвесторов и открытие промышленных и сервисных предприятий — для создания дополнительных стабильных рабочих мест.
    • Развитие малого и среднего бизнеса с использованием механизмов государственной поддержки для повышения предпринимательской активности.
    • Прозрачность трудовых и налоговых отношений. Точное отображение численности работников, своевременная уплата пенсионных отчислений и налогов для снижения теневой экономики.

    Аким подчеркнул, что реализация этих мер напрямую влияет на рост доходов населения и улучшение общей социально-экономической ситуации в регионе.

    Ранее сообщалось, что в Жетысу активно модернизируют социальную инфраструктуру. Со дня образования области построено 19 новых школ и капитально отремонтировано еще 22.

