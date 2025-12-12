Аким Жетысу рассказал о нерешенных проблемах в развитии региона

— Мы достигли хороших результатов, однако остаются актуальные вопросы, требующие системного решения, — отметил он.

По словам акима, среди приоритетов:

Эффективное использование сельхозземель — вовлечение в оборот неиспользуемых площадей и повышение их продуктивности.

Современные агротехнологии и техника, водосбережение — для увеличения переработки сельскохозяйственной продукции и выхода готовой продукции на внутренний и внешний рынок.

Привлечение новых инвесторов и открытие промышленных и сервисных предприятий — для создания дополнительных стабильных рабочих мест.

Развитие малого и среднего бизнеса с использованием механизмов государственной поддержки для повышения предпринимательской активности.

Прозрачность трудовых и налоговых отношений. Точное отображение численности работников, своевременная уплата пенсионных отчислений и налогов для снижения теневой экономики.

Аким подчеркнул, что реализация этих мер напрямую влияет на рост доходов населения и улучшение общей социально-экономической ситуации в регионе.

Ранее сообщалось, что в Жетысу активно модернизируют социальную инфраструктуру. Со дня образования области построено 19 новых школ и капитально отремонтировано еще 22.