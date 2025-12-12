16:55, 12 Декабрь 2025 | GMT +5
Аким Жетысу рассказал о нерешенных проблемах в развитии региона
Аким области Жетысу Бейбит Исабаев на брифинге в СЦК рассказал о ключевых вопросах, которые еще требуют системного решения, передает корреспондент агентства Kazinform.
— Мы достигли хороших результатов, однако остаются актуальные вопросы, требующие системного решения, — отметил он.
По словам акима, среди приоритетов:
- Эффективное использование сельхозземель — вовлечение в оборот неиспользуемых площадей и повышение их продуктивности.
- Современные агротехнологии и техника, водосбережение — для увеличения переработки сельскохозяйственной продукции и выхода готовой продукции на внутренний и внешний рынок.
- Привлечение новых инвесторов и открытие промышленных и сервисных предприятий — для создания дополнительных стабильных рабочих мест.
- Развитие малого и среднего бизнеса с использованием механизмов государственной поддержки для повышения предпринимательской активности.
- Прозрачность трудовых и налоговых отношений. Точное отображение численности работников, своевременная уплата пенсионных отчислений и налогов для снижения теневой экономики.
Аким подчеркнул, что реализация этих мер напрямую влияет на рост доходов населения и улучшение общей социально-экономической ситуации в регионе.
Ранее сообщалось, что в Жетысу активно модернизируют социальную инфраструктуру. Со дня образования области построено 19 новых школ и капитально отремонтировано еще 22.