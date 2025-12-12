16:25, 12 Декабрь 2025 | GMT +5
В области Жетысу открыли 19 школ и сдали 149 медицинских объектов
В Жетысу активно модернизируют социальную инфраструктуру. Со дня образования области построено 19 новых школ и капитально отремонтировано еще 22, передает корреспондент агентства Kazinform.
Благодаря этому, по словам акима региона Бейбита Исабаева, количество приспособленных школ сократилось с 69 до 38.
— В области нет аварийных и трехсменных школ, — отметил он.
В здравоохранении введено в строй 149 новых объектов, отремонтировано 13 старых зданий.
Кроме того, с момента создания области обновлены и открыты 39 спортивных и 34 культурных объекта, что позволяет жителям заниматься спортом и культурным досугом в комфортных условиях.