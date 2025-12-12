В области Жетысу открыли 19 школ и сдали 149 медицинских объектов

Благодаря этому, по словам акима региона Бейбита Исабаева, количество приспособленных школ сократилось с 69 до 38.

— В области нет аварийных и трехсменных школ, — отметил он.

В здравоохранении введено в строй 149 новых объектов, отремонтировано 13 старых зданий.

Кроме того, с момента создания области обновлены и открыты 39 спортивных и 34 культурных объекта, что позволяет жителям заниматься спортом и культурным досугом в комфортных условиях.