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    Аким ВКО представил инвестиционный потенциал региона на форуме Казахстана и России

    Нурымбет Сактаганов выступил на XXII Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России, который прошел в Омске с участием Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева и Президента Российской Федерации Владимира Путина, передает Kazinform. 

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    Фото: акимат ВКО

    Представляя экономический и инвестиционный потенциал региона, глава Восточно-Казахстанской области отметил, что именно сотрудничество приграничных территорий сегодня становится одним из ключевых факторов развития экономики, промышленной кооперации и логистики.

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    Фото: акимат ВКО

    — Практика показывает, что именно на стыке интересов регионов рождаются новые возможности. Сегодня приграничные территории становятся пространством для формирования транспортных коридоров, производственной кооперации и новых точек экономического сотрудничества, — подчеркнул Нурымбет Сактаганов.

    По его словам, Казахстан уже входит в число крупнейших торгово-экономических партнеров Омской области, обеспечивая около трети ее внешнеторгового оборота. При этом Восточно-Казахстанская область остается одним из ведущих индустриальных регионов страны, где производится пятая часть всей продукции цветной металлургии Казахстана, а объем экспорта превышает 2 млрд долларов США.

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    Фото: акимат ВКО

    Особое внимание аким уделил промышленному сотрудничеству с российскими регионами. Сегодня в Восточном Казахстане работают более 500 предприятий с участием российского капитала, развивается взаимодействие в агропромышленном комплексе, научной сфере и внедрении современных технологий.

    Одним из перспективных направлений глава региона назвал формирование единого логистического пространства, которое объединит приграничные территории Казахстана и России.

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    Фото: акимат ВКО

    В числе приоритетов также обозначены развитие транспортного потенциала Иртыша, сохранение его экосистемы и реализация проектов в сфере возобновляемой энергетики.

    — Река Иртыш — это не просто транспортная артерия, а единая природная система, от состояния которой зависит качество жизни миллионов людей по обе стороны границы, — отметил Нурымбет Сактаганов.

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    Фото: акимат ВКО

    Он сообщил, что в Восточно-Казахстанской области уже реализуются проекты по строительству десяти малых гидроэлектростанций и подчеркнул, что регион открыт для новых инвестиций.

    — Главой нашего государства поставлена четкая задача создать все необходимые условия для беспрепятственной работы инвесторов. Пользуясь случаем, приглашаю компании Российской Федерации к совместной реализации перспективных проектов в Восточно-Казахстанской области, — заявил аким.

    Отдельно глава региона остановился на развитии человеческого капитала, подчеркнув важность подготовки специалистов для новой экономики и расширения сотрудничества между вузами Восточного Казахстана и приграничных российских регионов.

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    Фото: акимат ВКО

    В завершение выступления Нурымбет Сактаганов выразил уверенность, что потенциал межрегионального сотрудничества далеко не исчерпан.

    — Сегодня у нас есть все предпосылки, чтобы вывести казахстанско-российское межрегиональное сотрудничество на новый уровень. Горизонты нашего взаимодействия безграничны, а совместные проекты способны стать новыми инвестициями, рабочими местами и возможностями для наших граждан, — резюмировал он.

    XXII Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России традиционно является одной из ключевых площадок для обсуждения совместных экономических проектов, развития промышленной кооперации, транспортной инфраструктуры, инвестиций и гуманитарных связей между регионами двух стран.

    ВКО Омск Восточно-Казахстанская область Форум Акимы
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор