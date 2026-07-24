XXII Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России стартовал в Омске

В Омске 24 июля начал работу XXII Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство иностранных дел РК.

В рамках форума Посол Казахстана в России Даурен Абаев встретился с губернатором Омской области Виталием Хоценко.

Стороны обсудили деловую программу мероприятия и выразили уверенность, что его итоги придадут новый импульс развитию сотрудничества в промышленной кооперации, торговле, образовании, науке и культуре. Отмечено, что подписание ряда соглашений позволит укрепить межрегиональные связи и расширить взаимовыгодное партнерство.

Участники встречи также высоко оценили динамику торгово-экономического взаимодействия. Казахстан входит в число трех крупнейших торгово-экономических партнеров Омской области, однако, как было отмечено, потенциал взаимной торговли еще не реализован в полной мере.

Отдельное внимание уделено сотрудничеству в сфере образования. В вузах Омской области сегодня обучаются свыше 7 тыс. граждан Казахстана. Кроме того, завершился первый учебный год филиала Казахского национального университета имени аль-Фараби в Омске. В текущем году филиал планирует принять около 300 новых студентов.

Фото: МИД РК

В первый день форума Посол Казахстана также принял участие в Российско-Казахстанском молодежном форуме «Молодежное сотрудничество: поддержка молодежных инициатив и молодежного предпринимательства», расширенном заседании Российско-Казахстанского делового совета и посетил выставку, посвященную инвестиционному и транспортно-логистическому потенциалу Омской области.

Основные мероприятия XXII Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России пройдут 25 июля.