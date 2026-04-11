Аким ВКО оценил разработки ученых и возможности беспилотных автомобилей

— Рад встрече с вами на втором заседании совета, которая проходит в преддверии Дня науки. Глава государства Касым-Жомарт Токаев определил науку и технологии как стратегически важные сферы для нашей страны. Наша цель сегодня — наращивание научного потенциала региона, поддержка инновационных проектов и реализация новых инициатив через обмен опытом, — отметил аким области Нурымбет Сактаганов.

Фото: акимат ВКО

— В ВКО работают ведущие предприятия металлургической и горно-добывающей промышленности, которые тесно взаимодействуют с университетами и научно-исследовательскими институтами. Этот практико-ориентированный потенциал становится уникальной базой отрасли, где внедрение научных разработок напрямую влияет на стратегию развития региона, обеспечивая тесную связь науки в экономикой и промышленностью. Отраслевые и исследовательские проекты активно сотрудничают с предприятиями, создавая эффективную экосистему «университет-исследования-инновация-производство», — подчеркнул глава региона.

Заведующий национальной научной лабораторией Восточно-Казахстанского университета имени С. Аманжолова Акатан Кыдырмолла рассказал о разработке биокомпозиционного материала для улучшения влагосодержания и агрохимических показателей почвы и защиты сельскохозяйственных культур.

— ВКУ, ВКТУ и КАСУ вносят значительный вклад в подготовку квалифицированных специалистов, развитие научных школ и прикладных исследований. Ученые и научно-исследовательские институты ведут активную работу по внедрению инноваций в промышленность, экологию, сельское хозяйство и цифровые технологии. Особенно радует активность молодых ученых, чьи исследования в области цифровизации, технологии и материаловедения и биомедицины расширяют горизонты научного познания и способствуют решению практических задач региона и страны. Именно синергия государственной политики и университетов с научными активами создает благоприятную среду для проведения прорывных исследований и подготовке кадров нового поколения, — отметил аким ВКО.

Кроме того, Нурымбету Сактаганову показали возможности беспилотных автомобилей на базе Мастерской ЛуБань в ВКТУ.

Во время презентации прозвучало предложение создать единый цифровой маршрут по городу для гостей и туристов. Ученые области также представили главе региона свои проекты, связанные не только с классической наукой, но и с культурой, включая исследования древнейших наскальных изображений Восточного Казахстана и возможности их восстановления через цифровые технологии.

Глава региона вручил почетные грамоты и благодарственные сотрудникам научно-исследовательских центров, представителям научных подразделений частных компаний, а также профессорам и преподавателям ведущих вузов региона.

Нурымбет Сактаганов поблагодарил научное сообщество за кропотливый труд и отметил, что именно развитие науки формирует основу для процветания страны.

— Эта встреча — знак признания тех, кто посвящает свою жизнь поиску знаний, укреплению технологий и интеллектуального потенциала нашей страны! Глава государства подчеркивал, что развитие науки, образования и инноваций является национальным стратегическим приоритетом. Новая Конституция РК закрепляет этот курс, направляя страну на устойчивое научное-технологическое развитие и укрепление человеческого капитала. Стратегическое значение науки, образования и инноваций в Новой Конституции гарантируют, что знание и опыт специалистов будут одним из ключевых факторов национальной конкурентоспособности, — отметил глава региона.

Аким области также отметил, что в ВКО наука опирается на сильную материально-техническую и интеллектуальную базу, а вузы и предприятия региона работают в связке.