Аким потребовал от Bazis-A ускорить строительство школ в Алматы

Речь идет об учебном заведении, строящемся в рамках проекта «Комфортная школа» в Медеуском районе.

Учебное заведение рассчитано на 2000 мест. Проектом предусмотрено трехэтажное здание с актовым залом, столовой на цокольном этаже, отдельной парковкой и спортивным стадионом.

Фото: акимат Алматы

По словам акима, сроки реализации проекта затянулись. Он потребовал от подрядной организации Bazis-A завершить все работы до августа 2025 года, чтобы в сентябре дети смогли приступить к занятиям.

Фото: акимат Алматы

— Александр Якубович, в сентябре здесь должны ученики учиться. Договорились? Мы вам верили, и вы как раз-таки подвели. Девять школ взяли по Алматы — у вас проблемы. Сдавайте, потому что уже нельзя дальше. Потому, что это дети, это бюджетные деньги, — обратился аким к главе компании Александру Беловичу.

Фото: акимат Алматы

Кроме того, Дархан Сатыбалды осмотрел участок Восточной объездной автодороги, где был поднят вопрос капитального ремонта системы автоматического полива для надлежащего ухода за зелеными зонами. Он пообещал держать вопрос благоустройства города в рамках республиканской программы «Таза Қазақстан» на личном контроле.

— Хочу, чтобы каждый относился к этому с такой же ответственностью. Сейчас я вижу, что многие коммерческие объекты — кафе, рестораны и магазины — не убирают прилегающую территорию, ссылаясь на акимат. Но чистота — общее дело. Нужно, чтобы все принимали в этом участие, — отметил Дархан Сатыбалды.

Фото: акимат Алматы

В районе Малой Станицы Дархан Сатыбалды ознакомился с комплексом из девяти зданий на улице Кабилова, которые пустуют уже более двух лет. При этом в округе имеется нехватка социальных объектов. Аким поручил проработать вопрос передачи этих зданий в коммунальную собственность с учетом потребностей местных жителей.

Ранее аким Алматы раскритиковал программу реновации в Жетысуском районе.

Напомним, Правительство утвердило новые правила по заимствованиям для акиматов областей, городов республиканского значения и столицы. Полученные средства пойдут на финансирование инфраструктурных и социальных проектов.



