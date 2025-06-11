Ни школ, ни поликлиник: аким Алматы раскритиковал программу реновации

Как сообщили в акимате города, в квадрате улиц Крылова — Скрябина — Гончарова — проспект Райымбека уже снесены и переселены жители 16 домов, построено 9 домов, ведется строительство еще двух. В квадрате улиц Боткина — Казакова — Гончарова — Скрябина — пр. Райымбека снесено шесть домов, построены и сданы три дома, восемь домов находятся на стадии строительства с завершением до 2027 года. Кроме того, в рамках частных инвестиций вне программы реновации предусмотрен снос 10 ветхих домов и 11 домов ИЖС.

— 100 тысяч «квадратов» построили, ни одной школы, ни одного садика, ни одной поликлиники. Вы должны правильно рассчитать это все. Поручение нашему архитектору, чтобы он подсчитал все, — приводит слова Дархана Сатыбалды его пресс-служба.

Фото: акимат Алматы

Также новый глава мегаполиса ознакомился со строительством новой школы. В районе функционирует 21 государственная школа. Однако из-за роста населения и активной застройки сохраняется дефицит свыше 4 тысяч ученических мест. В рамках Национального проекта «Келешек мектептері» при поддержке проектного офиса акимата начато строительство новой школы на 1 200 мест по улице Бурундайской.

Подрядчиком, который строит школу в этом же районе, возводится жилой комплекс на 4 тысяч квартир, из которых 2,3 тысячи планируется выкупить для реализации социальных программ, включая обеспечение жильем рабочей молодежи и СУСН. Учитывая это, глава города подчеркнул необходимость максимально ускорить темпы строительства образовательного объекта.

— Если не сдадите вовремя школу, мы не будем выкупать квартиры для социальных программ. Без разговоров, если не сдаете — мы не покупаем, — заявил Дархан Сатыбалды.

Фото: акимат Алматы

Фото: акимат Алматы

Фото: акимат Алматы

Отметим, в Алматы насчитывается 1366 ветхих жилых домов, в которых проживают более 43 тысяч человек. В рамках программы реновации в 2025 году планируется снести 78 старых домов. В целом до 2030 года программа охватит 676 многоквартирных жилых домов.