Сколько старых домов снесут в Алматы в этом году

В прошлом году маслихат утвердил новую программу реновации жилища города Алматы до 2030 года, основным принципом которой является квартальная застройка.

Как сообщили в ТОО «Предприятие капитального строительства акимата Алматы» в ответ на запрос агентства Kazinform, в новую программу реновации включены многоквартирные и частные дома, возведенные в период с 1930 по 1980 годы, двухэтажные или признанные аварийными, а также промышленные, коммерческие и общественные постройки, требующие комплексного обновления и модернизации инфраструктуры.

— Перечень объектов, подлежащих реновации, формируется исполнительными органами города на основании заключений профильных научно-исследовательских институтов по сейсмостойкости. После этого список утверждается постановлением местных властей с согласованием в постоянной комиссии маслихата по вопросам строительства, архитектуры, урбанистики, земельных отношений и развития общественных пространств, — говорится в официальном ответе.

Также отмечается, что очередность сноса многоквартирных домов и других объектов будет определяться офисом реновации с учетом их технического состояния.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Собственнику дадут выбор: квартира или компенсация

Согласно новой программе, при сносе старого дома собственнику будет предоставлена возможность обменять свою квартиру на новую либо получить денежную компенсацию по рыночной стоимости жилья.

Как и прежде, обмен будет производиться по принципу «комната на комнату». То есть вне зависимости от количества проживающих, за однокомнатную квартиру можно получить только однокомнатную. Если раньше существовала лишь возможность обмена, теперь у жителей появится и альтернатива в виде компенсации.

Финансирование программы

Финансирование программы реновации возложено на акимат Алматы, а именно на Предприятие капитального строительства. Средства на возведение нового жилья и выкуп квартир для переселения жителей выделяются из республиканского и местного бюджетов.

Участие частных инвесторов предусмотрено исключительно через администратора программы — социально-предпринимательскую корпорацию «Алматы».

Предприятие капитального строительства предоставляет инвесторам кредиты на выкуп старого жилья, строительство новых домов и прокладку внешних инженерных коммуникаций.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Старые дома разделены на категории

В новой программе все старые дома разделены на следующие категории:

— объекты, не подлежащие инвестициям — это аварийные здания, расположенные в сейсмоопасных зонах или в пределах красных линий, а также дома, занимающие малую площадь. Частные застройщики не заинтересованы в таких участках, так как возведение новых жилых комплексов на этих территориях невозможно.

— объекты, в которые можно инвестировать — застройщики могут возводить жилые комплексы только на этой категории участков, при этом проекты должны соответствовать требованиям по этажности, численности населения и соответствовать новому генплану города.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Сколько домов снесут

Согласно предоставленным данным, на сегодняшний день в Алматы насчитывается 1366 ветхих жилых домов, в которых проживают более 43 тысяч человек.

В рамках программы реновации в 2025 году планируется снести 78 старых домов. В целом до 2030 года программа охватит 676 многоквартирных жилых домов.

Отметим, что более 40% ветхих домов в Алматы расположено в Турксибском районе.

Ранее сообщалось о том, кого обеспечат квартирой в Алматы в 2025 году.