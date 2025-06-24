Аким области Абай наградил полицейских, нашедших пропавшего ребёнка

Глава региона вручил благодарственные письма участковым инспекторам отдела полиции Затон Бекену Асылу и Дархану Жумагалиеву, отметив их смелость и высокий профессионализм. По его словам, действия полицейских достойны подражания.

Фото:акимат области Абай

- Сегодня двойной праздник: это и День государственного служащего, и День полиции Республики Казахстан. В первую очередь поздравляю вас с профессиональным праздником. Вы совершили настоящий подвиг – нашли 7-летнего ребёнка, ушедшего из дома, и вернули его родителям живым и здоровым. В трудный момент вы проявили отвагу и снова доказали свою преданность служебному долгу. От имени акимата и всех жителей выражаю благодарность не только вам, но и всем, кто принимал участие в поисках: полиции, службам по чрезвычайным ситуациям, волонтёрам и неравнодушным горожанам. Ваше участие – яркий пример искренней заботы о человеческой жизни, – сказал аким области.

Фото: акимат области Абай

Напомним, 21 июня 2025 года в Семее пропал ребёнок 2018 года рождения – Амангали Бекболат. Он ушёл из дома и не вернулся. Сразу после поступления информации начались масштабные поиски, к которым были привлечены более 1000 человек – сотрудники полиции, спасатели, бойцы Национальной гвардии, волонтёры и местные жители.

22 июня утром мальчика нашли живым в лесном массиве примерно в 10 километрах от дома.