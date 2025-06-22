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    23:23, 21 Июнь 2025 | GMT +5

    Семилетний ребёнок с аутизмом пропал в Семее

    В городе Семее развернута масштабная поисковая операция по установлению местонахождения пропавшего ребёнка, передаёт корреспондент агентства Kazinform.

    а
    Фото: акимат Астаны

    По данным департамента полиции области, 21 июня в 20:50 на оперативную линию 102 поступило сообщение о том, что с улицы Туристической ушёл из дома и не вернулся семилетний Амангали Бекболат 2018 года рождения. До настоящего времени местонахождение мальчика неизвестно.

    Приметы: рост около 130 см, был одет в синюю футболку, серые плавки и серые сандалии. Ребёнок имеет особенности развития — диагноз аутизм.

    На место были незамедлительно направлены силы полиции, кинологическая служба, сотрудники Департамента по чрезвычайным ситуациям. Прочесываются близлежащие районы, проводится подворовой обход. Для увеличения охвата территории задействован дрон с тепловизором.

    «Мы организовали круглосуточную поисковую операцию, подключены все профильные подразделения, работают кинологи. Особое внимание — водоёмам и труднодоступным местам. Также сотрудничаем с волонтёрами и активно взаимодействуем с родственниками ребёнка», — сообщил заместитель начальника департамента полиции области Абай Ержан Тулебаев.

    В полиции обращаются ко всем с просьбой: при наличии любой информации о возможном местонахождении Амангали Бекболата незамедлительно сообщать по телефону 102.

    Ранее мы рассказывали, как костанайские добровольцы ищут пропавших людей.

    Теги:
    Семей Регионы Область Абай Происшествия
    Нелли Нигматуллина
    Нелли Нигматуллина
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