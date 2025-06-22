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    07:45, 22 Июнь 2025 | GMT +5

    Пропавший ребёнок найден: в Семее завершилась масштабная поисковая операция

    В Семее завершились поиски семилетнего ребёнка, который накануне днём ушёл из дома и не вернулся, передаёт корреспондент агентства Kazinform.

    В Семее нашли пропавшего ребенка
    Фото: ДП области Абай

    Мальчика обнаружили сотрудники полиции в лесном массиве, примерно в 10 километрах от места проживания.

    Как сообщили в департаменте полиции области Абай, ребёнок был найден под утро участковыми инспекторами Затонского отдела полиции Бекеном Асылом и Дарханом Жумагалиевым.

    Несмотря на труднопроходимую местность и тёмное время суток, сотрудники продолжали поиски без перерыва. В ведомстве подчёркивают, что именно настойчивость и профессионализм полицейских позволили завершить операцию успешно.

    — С самого начала поисков была организована координация между всеми структурами. Ведущую роль играли участковые, которые лучше всех знают местность. Мы благодарим каждого, кто откликнулся на призыв и помогал в этих непростых условиях, — отметили в ДП области Абай.

    В операцию по поиску ребёнка было вовлечено более 1000 человек. Это сотрудники полиции, бойцы спецподразделения СОБР, военнослужащие Национальной гвардии, представители общественных объединений, волонтёры и неравнодушные жители Семея.

    Прочёсывание велось по всем направлениям — от лесополосы до открытых полей и прибрежных зон. Работали кинологи, дроны с тепловизорами, а в отдельных районах применялась тактика цепочного обхода.

    Органы внутренних дел выражают благодарность каждому участнику поисковой операции, подчёркивая, что именно слаженность и солидарность всех задействованных сторон стали решающими.

    Ребёнку оказана медицинская помощь. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.

    Напомним, мальчик 2018 года рождения ушёл из дома на улице Туристической 21 июня вечером.

    С этого момента его местонахождение было неизвестно. Благодаря скоординированным действиям всех служб, поиски завершились благополучно.

    Теги:
    Семей Спасение Регионы Казахстана Дети Полиция Область Абай
    Нелли Нигматуллина
    Нелли Нигматуллина
    Автор
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