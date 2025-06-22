Пропавший ребёнок найден: в Семее завершилась масштабная поисковая операция

Мальчика обнаружили сотрудники полиции в лесном массиве, примерно в 10 километрах от места проживания.

Как сообщили в департаменте полиции области Абай, ребёнок был найден под утро участковыми инспекторами Затонского отдела полиции Бекеном Асылом и Дарханом Жумагалиевым.

Несмотря на труднопроходимую местность и тёмное время суток, сотрудники продолжали поиски без перерыва. В ведомстве подчёркивают, что именно настойчивость и профессионализм полицейских позволили завершить операцию успешно.

— С самого начала поисков была организована координация между всеми структурами. Ведущую роль играли участковые, которые лучше всех знают местность. Мы благодарим каждого, кто откликнулся на призыв и помогал в этих непростых условиях, — отметили в ДП области Абай.

В операцию по поиску ребёнка было вовлечено более 1000 человек. Это сотрудники полиции, бойцы спецподразделения СОБР, военнослужащие Национальной гвардии, представители общественных объединений, волонтёры и неравнодушные жители Семея.

Прочёсывание велось по всем направлениям — от лесополосы до открытых полей и прибрежных зон. Работали кинологи, дроны с тепловизорами, а в отдельных районах применялась тактика цепочного обхода.

Органы внутренних дел выражают благодарность каждому участнику поисковой операции, подчёркивая, что именно слаженность и солидарность всех задействованных сторон стали решающими.

Ребёнку оказана медицинская помощь. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Напомним, мальчик 2018 года рождения ушёл из дома на улице Туристической 21 июня вечером.

С этого момента его местонахождение было неизвестно. Благодаря скоординированным действиям всех служб, поиски завершились благополучно.