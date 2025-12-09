Аким назвал три крупных кластера, которые развивают в Туркестанской области

В области сформировали хлопково-текстильный кластер, который охватывает весь производственный цикл — от выращивания элитных сортов хлопка с водосберегающими технологиями до выпуска пряжи и ткани.

По словам акима, в рамках пяти проектов планируется создать 7 030 рабочих мест и привлечь 201 млрд тенге инвестиций. Урожайность хлопка должна вырасти в 2-3 раза — до 60 центнеров с гектара, а годовой объем производства достигнет 229 тысяч тонн.

В этом году в Отырарском районе в пилотном формате хлопчатник засеяли новым методом на 32 тыс. га, собрав 45 центнеров урожая. Уже запущены два хлопкоперерабатывающих завода, завершается строительство прядильной фабрики.

Следующее направление — переработка кукурузы. В Шардаринском районе строится завод «Казкрахмал».

— Он будет запущен в декабре, — сообщил глава региона брифинге в СЦК.

Стоимость проекта — 35 млрд тенге, он создаст 251 рабочее место. Завод сможет ежегодно перерабатывать 150 тысяч тонн кукурузы и производить 26 видов продукции. Площадь посевов кукурузы планируют увеличить с 40 до 70 тысяч гектаров к 2030 году.

Для развития мясного направления реализуются семь проектов стоимостью 50 млрд тенге. Их общая мощность — 35 тысяч тонн продукции, будет создано 802 рабочих места.

— Строятся крупные комплексы для откорма 50 тысяч голов крупного рогатого скота и глубокой переработки мясной продукции, а также современная животноводческая биржа, не имеющая аналогов в Центральной Азии, — сообщил аким.

Уже работает ряд мясоперерабатывающих предприятий. Это позволит дополнительно перерабатывать 35 тысяч тонн мяса.

По словам Нуралхана Кушерова, развитие этих кластеров позволит усиливать глубокую переработку внутри страны и обеспечит фермерам стабильный рынок сбыта.