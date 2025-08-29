РУ
    Аким Алматы посетил детский дом в микрорайоне «Баганашыл»

    Аким города Дархан Сатыбалды ознакомился с условиями проживания и обучения воспитанников в специализированном комплексе «Жанұя» и Центре поддержки детей в микрорайоне «Баганашыл», передает корреспондент агентства Kazinform.

    Дархан Сатыбалды посетил детский дом в микрорайоне «Баганашыл»
    Фото: акимат Алматы

    Специализированный комплекс «Жанұя» полностью обновляется по поручению Президента РК.

    Дархан Сатыбалды посетил детский дом в микрорайоне «Баганашыл»
    Фото: акимат Алматы

    – Старое здание 1960-х годов не отвечало современным требованиям. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 15 сентября этого года. Учреждение рассчитано на 400 ученических и 216 койко-мест, – сообщили в акимате города.

    Дархан Сатыбалды посетил детский дом в микрорайоне «Баганашыл»
    Фото: акимат Алматы

    Отмечается, что проект реализуется частными инвесторами в рамках социальной ответственности бизнеса.

    Дархан Сатыбалды посетил детский дом в микрорайоне «Баганашыл»
    Фото: акимат Алматы

    В Центр поддержки детей, нуждающихся в специальных социальных услугах №2 переведены воспитанники и сотрудники детского дома «Баганашыл». Сейчас здесь проживает 122 ребенка. Здание 1963 года нуждается в реконструкции. Частная компания готова взять на себя расходы по модернизации центра.

    Дархан Сатыбалды посетил детский дом в микрорайоне «Баганашыл»
    Фото: акимат Алматы

    Аким Алматы отметил, что все предпринимаемые меры направлены на обеспечение достойных условий для воспитания и развития детей, а также на реализацию поручений Главы государства в социальной сфере.

    Дархан Сатыбалды посетил детский дом в микрорайоне «Баганашыл»
    Фото: акимат Алматы

    В настоящее время ведутся инженерно-техническое обследование здания и проработка проектно-сметной документации.

    Дархан Сатыбалды посетил детский дом в микрорайоне «Баганашыл»
    Фото: акимат Алматы

    Напомним, 21 июля воспитанников детдома «Баганашыл» пытались перевезти из Алматы в Конаев. Видео с возмущенными детьми и общественностью быстро разлетелось по соцсетям, вызвав широкий резонанс.

    Советник – пресс-секретарь Президента Казахстана Руслан Желдибай сообщил, что по поручению Главы государства детский дом «Баганашыл» не будет переведен из Алматы в Конаев. 

    Позже ситуацию в детдоме «Баганашыл» прокомментировали в Минпросвещения и уполномоченная по правам ребенка Динара Закиева.

    Как воспитанники детдома «Баганашыл» отреагировали на отмену переезда - читайте здесь

    В связи со сложившейся ситуацией назначено служебное расследование, которое будет проведено Администрацией Президента.

    Дархан Сатыбалды посетил детский дом в микрорайоне «Баганашыл»
    Фото: акимат Алматы

     

