    00:35, 08 Апрель 2026 | GMT +5

    Аким Актюбинской области провел экстренное заседание оперштаба по ЧС

    Аким Актюбинской области Асхат Шахаров провел экстренное заседание оперативного штаба по ЧС, на котором была рассмотрена ситуация с возгоранием крыши областного акимата, передает Kazinform.

    Фото: акимат Актюбинской области

    Как сообщили в пресс-службе акимата, руководители департаментов по ЧС и полиции и других управлений доложили о текущем состоянии дел.

    Здание администрации отключено от электричества.

    Фото: акимат Актюбинской области

    — Акимат — это не просто здание, это объект, который осуществляет целостную систему управления регионом. Здесь принимаются решения, которые влияют на жизнь каждого жителя. Сегодня мы столкнулись с чрезвычайной ситуацией, но главное — безопасность всех работников остается нашим приоритетом. Все службы работают слаженно. Мы сделаем все необходимое, чтобы восстановить работу акимата в кратчайшие сроки и обеспечить жителей полной информацией о ходе ликвидации ситуации, — сказал Асхат Шахаров.

    Аким области поручил усилить меры безопасности на территории акимата, организовать круглосуточное дежурство пожарных и оперативных служб до полной ликвидации последствий и провести тщательное расследование для установления причины возгорания с привлечением специалистов.

    Ранее Асхат Шахаров заявил, что рабочий день многих сотрудников государственных управлений 8 апреля будет проходить в онлайн-режиме. 

    Напомним, возгорание кровли произошло 7 апреля в 6-этажном административном здании по проспекту Абулхаир хана в городе Актобе. Сообщение о пожаре поступило в 20:21.

    Жанара Мухамедиярова
