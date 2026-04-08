После пожара в Актобе сотрудников акимата перевели на онлайн-работу
В Актобе произошло возгорание крыши здания областного акимата. На место происшествия прибыл аким области Асхат Шахаров, который прокомментировал ситуацию, передает Kazinform со ссылкой на пресс-службу акимата.
— Сообщение о возгорании крыши поступило в 20:21. В течение часа пожар был локализован, работы по его полной ликвидации продолжаются. Жертв и пострадавших нет. Для обеспечения безопасности работают все службы, дополнительно привлечены военные, — сообщил глава региона.
Также по словам акима создана следственная группа, которая установит причины возгорания.
— Рабочий день многих сотрудников государственных управлений завтра будет проходить в онлайн-режиме. Главное для нас — это их безопасность, — отметил Асхат Шахаров.
Как сообщалось ранее, возгорание кровли произошло в 6-этажном административном здании по проспекту Абулхаир хана в городе Актобе.