После пожара в Актобе сотрудников акимата перевели на онлайн-работу

— Сообщение о возгорании крыши поступило в 20:21. В течение часа пожар был локализован, работы по его полной ликвидации продолжаются. Жертв и пострадавших нет. Для обеспечения безопасности работают все службы, дополнительно привлечены военные, — сообщил глава региона.

Также по словам акима создана следственная группа, которая установит причины возгорания.

— Рабочий день многих сотрудников государственных управлений завтра будет проходить в онлайн-режиме. Главное для нас — это их безопасность, — отметил Асхат Шахаров.

Как сообщалось ранее, возгорание кровли произошло в 6-этажном административном здании по проспекту Абулхаир хана в городе Актобе.