    22:40, 07 Апрель 2026 | GMT +5

    После пожара в Актобе сотрудников акимата перевели на онлайн-работу

    В Актобе произошло возгорание крыши здания областного акимата. На место происшествия прибыл аким области Асхат Шахаров, который прокомментировал ситуацию, передает Kazinform со ссылкой на пресс-службу акимата.

    Асхат Шахаров
    Фото: Алтынай Сағынлықова / Kazinform

    — Сообщение о возгорании крыши поступило в 20:21. В течение часа пожар был локализован, работы по его полной ликвидации продолжаются. Жертв и пострадавших нет. Для обеспечения безопасности работают все службы, дополнительно привлечены военные, — сообщил глава региона.

    Также по словам акима создана следственная группа, которая установит причины возгорания.

    — Рабочий день многих сотрудников государственных управлений завтра будет проходить в онлайн-режиме. Главное для нас — это их безопасность, — отметил Асхат Шахаров.

    Как сообщалось ранее, возгорание кровли произошло в 6-этажном административном здании по проспекту Абулхаир хана в городе Актобе.

    Теги:
    Пожар Происшествия, ЧС Акимат Видео Актобе
    Жанара Мухамедиярова
