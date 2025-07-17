Air India не нашла проблем в топливных системах Boeing

Проверки были проведены после того, как в понедельник Главное управление гражданской авиации Индии (DGCA) издало указание провести инспекцию переключателей подачи топлива на определенных моделях самолетов Boeing до 21 июля.

Согласно отчету Бюро по расследованию авиапроисшествий (AIIB) о крушении Boeing 787-8 Dreamliner в Ахмадабаде, оба переключателя подачи топлива были переведены в положение «отключения» один за другим с интервалом в 1 секунду на малой высоте вскоре после взлета.

— В выходные наша инженерная команда начала профилактическую проверку блокировки переключателя подачи топлива на всех наших самолетах Boeing 787. Инспекция завершена, проблем не выявлено, — заявил представитель Air India.

Ранее авиакомпании разных стран мира начали проверку механизмов топливных переключателей на своих самолетах после крушения Boeing авиаперевозчика Air India.

Напомним, 12 июня самолет Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Air India, выполнявший рейс из Ахмадабада в Лондон, потерпел крушение вскоре после взлета.