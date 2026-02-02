РУ
телерадиокомплекс президента РК
    13:05, 02 Февраль 2026 | GMT +5

    Air Astana открыла продажу билетов из Астаны и Алматы в Ларнаку

    Министерством транспорта Республики Казахстан на постоянной основе ведется работа по расширению географии полетов и увеличению количества рейсов по действующим маршрутам, передает агентство Kazinform.

    Air Astana открыла продажу билетов из Астаны и Алматы в Ларнаку
    Фото: Министерство транспорта

    В рамках данной работы авиакомпания «Air Astana» открыла продажу билетов на регулярные рейсы в город Ларнака (Республика Кипр).

    С июня по сентябрь авиаперевозчик будет выполнять регулярные рейсы в город Ларнака из Астаны и Алматы.

    Полеты из Астаны будут выполняться начиная со 2 июня до 5 сентября по вторникам и субботам. Продолжительность полета туда 5 ч. 40 мин., обратно 5 ч. 5 мин.

    Рейсы из Алматы запланированы с 4 июня по 6 сентября по четвергам и воскресеньям. Продолжительность полета туда 6 ч. 5 мин., обратно 5 ч. 30мин.

    Все рейсы будут выполняться на современных узкофюзеляжных самолётах Airbus A321LR.

    Напомним, что столица Кипра Никосия заняла первое место в рейтинге лучших туристических направлений Европы 2026 года.

    Теги:
    Самолет Авиация Министерство транспорта РК Кипр Астана Алматы Эйр Астана
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
