Аида Балаева согласилась стать посмертным донором

Заместитель Премьер-министра – министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева сообщила, что дала согласие на посмертное донорство органов. Об этом она написала на своей странице в Facebook , передает корреспондент агентства Kazinform.

Аида Балаева отметила, что сегодня около 90% операций по трансплантации в Казахстане проводятся благодаря живым родственным донорам, тогда как доля посмертного донорства не достигает 10%.

При этом, говоря о донорстве, министр призвала учитывать интересы обеих сторон — людей, ожидающих трансплантации, и семей, потерявших близкого человека. По ее словам, к выбору каждого человека и решению каждой семьи необходимо относиться без давления и осуждения.

— Если говорить лично обо мне, то если однажды перед моими близкими встанет такой выбор, мне хотелось бы, чтобы они понимали, насколько важно дать шанс тем, кто отчаянно хочет жить. Ответственно заявляю, что даю согласие на посмертное донорство. Потому что решение одного человека может подарить другому возможность продолжать жить вопреки всему, — написала Аида Балаева.

Напомним, сейчас в Казахстане официальное согласие на посмертное донорство оформили 16 109 казахстанцев, тогда как отказ зарегистрировали 156 174 человека. В целом число трансплантаций от посмертных доноров в Казахстане выросло почти втрое.

При этом в очереди на трансплантацию органов сейчас находятся 4739 казахстанцев, в том числе 126 детей.

Ранее сообщалось, что согласие родственников на посмертное донорство могут отменить в Казахстане. Подробнее о предлагаемых изменениях читайте здесь.