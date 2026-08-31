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    Аида Балаева назначена заместителем Председателя Совета Безопасности РК

    Аида Балаева назначена заместителем Председателя Совета Безопасности Республики Казахстан, сообщает пресс-служба Акорды, передает агентство Kazinform.

    Аида Балаева
    Фото: МКИ РК

    Указом Главы государства Балаева Аида Галымовна назначена заместителем Председателя Совета Безопасности Республики Казахстан.

    Аида Балаева родилась 4 июля 1974 года в селе Жамбыл Жамбылского района Алматинской области. 

    Биография

    Ведущий специалист, главный специалист, начальник отдела управления информации и общественного согласия Алматинской области (1999 — 2002)

    Начальник отдела анализа и координации общественно-политических процессов управления информации и общественного согласия города Алматы (2002 — 2004)

    Начальник отдела анализа и прогнозирования управления информации по городу Алматы (2004)

    Заместитель начальника управления информации по городу Алматы (2004 — 2005)

    Заместитель директора департамента внутренней политики города Алматы (2005 — 2006)

    Директор департамента внутренней политики города Алматы (2006 — 2008)

    Начальник управления внутренней политики города Астаны (2008 — 2010)

    Заместитель акима города Астаны (2010 — 2014)

    Заведующий отделом внутренней политики Администрации Президента РК (2014 — 2019)

    Помощник Президента РК — заведующий отделом контроля рассмотрения обращений Администрации Президента РК (2019 — 2020)

    Министр информации и общественного развития РК (2020 — 2022)

    Заместитель руководителя Администрации Президента РК (2022 — 2023)

    Министр культуры и информации РК (с 09.2023 — 12.2025)

    В декабре 2025 года была назначена заместителем Премьер-министра — министром культуры и информации. 

    Образование

    Алматинский государственный университет имени Абая (2000)

    Казахский национальный аграрный университет (2007)

    Награды

    Орден «Парасат» (2016)

    Орден «Құрмет» (2010)

    Орден «Достық» (Узбекистан) (2024).

    Ранее Ерлан Карин был избран Вице-президентом Казахстана.

    Олжас Бектенов остался на посту Премьер-министра Казахстана.

    Кадровые назначения Аида Балаева Назначения Совбез РК
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор