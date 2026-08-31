Аида Балаева назначена заместителем Председателя Совета Безопасности РК
Аида Балаева назначена заместителем Председателя Совета Безопасности Республики Казахстан, сообщает пресс-служба Акорды, передает агентство Kazinform.
Указом Главы государства Балаева Аида Галымовна назначена заместителем Председателя Совета Безопасности Республики Казахстан.
Аида Балаева родилась 4 июля 1974 года в селе Жамбыл Жамбылского района Алматинской области.
Биография
Ведущий специалист, главный специалист, начальник отдела управления информации и общественного согласия Алматинской области (1999 — 2002)
Начальник отдела анализа и координации общественно-политических процессов управления информации и общественного согласия города Алматы (2002 — 2004)
Начальник отдела анализа и прогнозирования управления информации по городу Алматы (2004)
Заместитель начальника управления информации по городу Алматы (2004 — 2005)
Заместитель директора департамента внутренней политики города Алматы (2005 — 2006)
Директор департамента внутренней политики города Алматы (2006 — 2008)
Начальник управления внутренней политики города Астаны (2008 — 2010)
Заместитель акима города Астаны (2010 — 2014)
Заведующий отделом внутренней политики Администрации Президента РК (2014 — 2019)
Помощник Президента РК — заведующий отделом контроля рассмотрения обращений Администрации Президента РК (2019 — 2020)
Министр информации и общественного развития РК (2020 — 2022)
Заместитель руководителя Администрации Президента РК (2022 — 2023)
Министр культуры и информации РК (с 09.2023 — 12.2025)
В декабре 2025 года была назначена заместителем Премьер-министра — министром культуры и информации.
Образование
Алматинский государственный университет имени Абая (2000)
Казахский национальный аграрный университет (2007)
Награды
Орден «Парасат» (2016)
Орден «Құрмет» (2010)
Орден «Достық» (Узбекистан) (2024).
Ранее Ерлан Карин был избран Вице-президентом Казахстана.
Олжас Бектенов остался на посту Премьер-министра Казахстана.