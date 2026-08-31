Олжас Бектенов остался на посту Премьер-министра Казахстана
Депутаты Курултая поддержали кандидатуру Олжаса Бектенова на должность Премьер-министра Казахстана, передает корреспондент агентства Kazinform.
За его кандидатуру проголосовали 137 депутатов Курултая.
— Согласно Конституции, Правительство Республики Казахстан слагает свои полномочия перед вновь избранным Курултаем. Поэтому сегодня нам необходимо утвердить кандидатуру Премьер-министра. Сегодня я обсудил этот вопрос с руководителями фракций партий, прошедших в Курултай. Учитывая мнения, высказанные в ходе этой встречи, предлагаю на должность главы Правительства кандидатуру Олжаса Абаевича Бектенова, — сказал Президент.
По мнению Главы государства, Олжас Бектенов является государственником, опытным и квалифицированным специалистом, который хорошо осознает свою ответственность. Ранее он эффективно работал на посту главы Правительства.
— Это государственник, грамотный специалист, настоящий профессионал. С высокой ответственностью относится к своей деятельности. И прежде он продуктивно работал во главе Правительства. Вы хорошо знаете, что сейчас перед страной стоят масштабные задачи. Об этом я подробно высказывался на первом заседании Курултая. Сегодня Казахстан фактически стал одной большой строительной площадкой. Реализуются различные инфраструктурные проекты. Вместе с тем еще многое предстоит сделать. По-прежнему остаются актуальными вопросы, связанные с укреплением Независимости и Суверенитета страны и дальнейшим развитием государства. Нам всем предстоит объединить усилия в целях успешного решения этих вопросов, — заявил Касым-Жомарт Токаев.
Олжас Бектенов родился 13 декабря 1980 года в Алматы.
ТРУДОВОЙ СТАЖ
Главный специалист отдела управления юстиции города Алматы (2002–2005);
Эксперт, главный эксперт юридического отдела Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан (2005–2006);
Работа в Администрации Президента Республики Казахстан (2006–2009);
Заместитель председателя Комитета регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции Республики Казахстан (2009–2012);
Начальник департамента центрального аппарата Агентства Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции) (2012–2014);
Начальник Управления государственных закупок города Астаны (01.2015 — 07.2015);
Руководитель аппарата акима города Астаны; заведующий Секретариатом Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан (07.2015 — 2016);
Руководитель Департамента Национального бюро по противодействию коррупции (антикоррупционной службы) по городу Астана (2016 — 07.2017);
Заместитель акима Акмолинской области по вопросам экономики (10.07.2017 — 06.2018);
Заместитель Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции (06.2018 — 06.2019);
Первый заместитель Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (06.2019 — 25.02.2022);
Председатель Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы)
(25.02.2022; переназначен 28.11.2022 — 03.04.2023);
Руководитель Администрации Президента Республики Казахстан (03.04.2023 — 06.02.2024);
Премьер-Министр Республики Казахстан (с 06.02.2024 — по настоящее время).
Образование
Казахская государственная юридическая академия (2001)
Специальность «Юрист»
Награды
Орден «Айбын» II степени (2014 г.); орден «Даңқ» (2021).
Ранее депутаты Курултая поддержали кандидатуру Ерлана Карина на должность вице-президента Казахстана.