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    Олжас Бектенов остался на посту Премьер-министра Казахстана

    Депутаты Курултая поддержали кандидатуру Олжаса Бектенова на должность Премьер-министра Казахстана, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Олжас Бектенов остался на посту Премьер-министра Казахстана
    Фото: Акорда

    За его кандидатуру проголосовали 137 депутатов Курултая.

    — Согласно Конституции, Правительство Республики Казахстан слагает свои полномочия перед вновь избранным Курултаем. Поэтому сегодня нам необходимо утвердить кандидатуру Премьер-министра. Сегодня я обсудил этот вопрос с руководителями фракций партий, прошедших в Курултай. Учитывая мнения, высказанные в ходе этой встречи, предлагаю на должность главы Правительства кандидатуру Олжаса Абаевича Бектенова, — сказал Президент.

    По мнению Главы государства, Олжас Бектенов является государственником, опытным и квалифицированным специалистом, который хорошо осознает свою ответственность. Ранее он эффективно работал на посту главы Правительства.

    — Это государственник, грамотный специалист, настоящий профессионал. С высокой ответственностью относится к своей деятельности. И прежде он продуктивно работал во главе Правительства. Вы хорошо знаете, что сейчас перед страной стоят масштабные задачи. Об этом я подробно высказывался на первом заседании Курултая. Сегодня Казахстан фактически стал одной большой строительной площадкой. Реализуются различные инфраструктурные проекты. Вместе с тем еще многое предстоит сделать. По-прежнему остаются актуальными вопросы, связанные с укреплением Независимости и Суверенитета страны и дальнейшим развитием государства. Нам всем предстоит объединить усилия в целях успешного решения этих вопросов, — заявил Касым-Жомарт Токаев.

    Олжас Бектенов родился 13 декабря 1980 года в Алматы.

    ТРУДОВОЙ СТАЖ

    Главный специалист отдела управления юстиции города Алматы (2002–2005);

    Эксперт, главный эксперт юридического отдела Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан (2005–2006);

    Работа в Администрации Президента Республики Казахстан (2006–2009);

    Заместитель председателя Комитета регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции Республики Казахстан (2009–2012);

    Начальник департамента центрального аппарата Агентства Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции) (2012–2014);

    Начальник Управления государственных закупок города Астаны (01.2015 — 07.2015);

    Руководитель аппарата акима города Астаны; заведующий Секретариатом Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан (07.2015 — 2016);

    Руководитель Департамента Национального бюро по противодействию коррупции (антикоррупционной службы) по городу Астана (2016 — 07.2017);

    Заместитель акима Акмолинской области по вопросам экономики (10.07.2017 — 06.2018);

    Заместитель Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции (06.2018 — 06.2019);

    Первый заместитель Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (06.2019 — 25.02.2022);

    Председатель Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы)
    (25.02.2022; переназначен 28.11.2022 — 03.04.2023);

    Руководитель Администрации Президента Республики Казахстан (03.04.2023 — 06.02.2024);

    Премьер-Министр Республики Казахстан (с 06.02.2024 — по настоящее время). 

    Образование

    Казахская государственная юридическая академия (2001)

    Специальность «Юрист»

    Награды

    Орден «Айбын» II степени (2014 г.); орден «Даңқ» (2021).

    Ранее депутаты Курултая поддержали кандидатуру Ерлана Карина на должность вице-президента Казахстана.

    Кадровые назначения Назначения Олжас Бектенов Премьер-министр РК
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор